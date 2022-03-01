汐止警民合作實物銀行 團長許崇修服務通包

2017年成立的汐止區烘內派出所實物銀行，是由民眾自發性成立，警民合作，由派出所提供場地，長期年來擔任愛心物資募集平台的角色，身任團長的許崇修，更是靈魂人物，除了志工協助，一個人更是大小事物都做，除了送物資也載送物資，到關懷戶家裡訪視等等，一年365天幾乎不休息。

烘內派出所實物銀行團長許崇修表示，烘內實物銀行是當初在臉書社團自發的團體，主要是希望能照顧汐止地區的弱勢朋友，之前的警分局長林故廷有提到希望能夠有政府立案，所以，後來申請了新北市及時傳愛慈善協會，是一個有立案的協會，希望能為汐止住民做更多的事情。

在2017年成立的烘內派出所實物銀行，是由民眾自發性成立，警民合作派出所提供場地，一起關懷弱勢送物資，是而許團長其實一開始是烘內派出所的警察志工，只是服務下來發現社會上有許多需要幫助的人，所以，才會發起成立實物銀行，至今五年，目前服務上百戶的弱勢家庭。

成立實物銀行擔任愛心物資募集平台的角色，並且也成立臉書，將運作狀況包括愛心人士捐的物資，還有幫了那些人全都po上去，公開透明呈現每分錢、物資都用在真的需要幫助的人身上，慢慢的，也從烘內走到整個汐止地區，並且也越來越多愛心人士加入捐贈物資，在烘內派出所裡規劃出空間，裡頭擺放了好多物資，柴米油鹽、或是日常生活用品衛生紙、沐浴乳、小孩子的尿布、奶粉，每天都會有志工幫忙整理，而許團長則是會前往發送，有些行動不便的長輩或關懷戶，幾乎每個月都會走一趟，除了送物資，也聊聊天，看看還需要什麼幫助，時間一久，彼此幾乎成了家人，這份用，也讓受關懷戶直說感謝。

民眾說，很感謝許團長、實物銀行的幫忙，因為，沒有在賺錢，要拿錢去買東西根本不可能，所以，很感動每個月都發送物資，而且送的都是生活上需要的。

現在服務範圍變廣、項目也變多，也得到越來越多愛心團體的認同，像是之前汐萬路民宅火警，得知受災戶家境並不好，所以，發起募款的江北社區發展協會也找上了許團長，希望能提供更多的協助，所以，在關心地方弱勢這條路上，並不孤單，從之前的阿秀姊愛心便當，再到江北社區協會，大家的目標一致都是盡自己所能，幫助需要的人。

許崇修指出，聯絡訊息是24小時不打烊，因為，常有緊急狀況聯絡，如果緊急的話當下就會跟對方敲定可以訪視處理的時間，另外，每天都有志工在派出所值班，因為有一些善心的物資都會送到派出所去，值班志工會整理好放進去，至於在外處理案子都會和志工一起去現場看、評估、收案，看要聯絡那些公部門可以提供協助的，還有就是會開車去載送物資，做些苦力活。

儘管過年前忙的團團轉，但是，過年一開工又是新的開始，有人送物資幫忙整理，有需要幫助的，安排訪視，許崇修希望能夠繼續下去，也將派出所實物銀行理念推廣出去，讓許多角落需要幫助的人，都能受到社會的關懷，度過難關。