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馬偕來台宣教150週年 淡水故居時光展開幕

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水區真理大學在馬偕故居，則是舉辦時光展、多媒體故事館開幕，歡迎有興趣的民眾蒞臨參觀。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區真理大學在馬偕故居，則是舉辦時光展、多媒體故事館開幕，歡迎有興趣的民眾蒞臨參觀。 圖／紅樹林有線電視提供

今年是台灣基督長老教會馬偕博士來台宣教一百五十週年紀念，淡水真理大學今(1)日在馬偕故居，則是舉辦一連串活動的開幕儀式，包括了時光展、多媒體故事館開幕，歡迎有興趣的民眾蒞臨參觀。

真理大學校長陳奇銘表示，淡水與馬偕博士有著非常深厚的淵源，馬偕牧師曾受高等教育，為最優秀的宣教師，隻身渡海來臺。於專心傳道之餘，並從事行醫及教育事工，濟世救人、功在臺灣。

終其一生與臺灣結不解之緣，今天的開幕儀式中，立法委員洪孟楷及淡水區長宗仁都到場參與並且聆聽導覽解說。

馬偕博士1872年於淡水登陸，來台這段期間不只是宣教工作，還帶來教育、醫療，更帶來九種蔬菜種籽，為當時的滬尾農業有更多發展，為紀念馬偕來台宣教一百五十週年，真理大學舉辦了相關系列紀念活動，包括開幕在馬偕紀念館、牛津學堂中的特設展「穿越時光隧道與馬偕博士共舞」。

三月九日真理大學音樂應用學系於臺北市中山堂舉辦「馬偕來台宣教一百五十週年紀念音樂會」，並與淡江中學、八角塔男聲合唱團及卑南族原住民歌手南賢天共同譜出悠揚的樂章，歡迎有興趣的民眾蒞臨參觀及玲聽。

淡水 真理大學 紀念館 洪孟楷

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