戴立林神父回顧特展 見證深耕瑞芳半世紀

在新北市瑞芳區深耕半世紀的育化舞蹈團，即日起在瑞芳老街的創生基地開辦特展，裡頭詳實呈現創辦人戴立林神父的生命歷程與他一手創立的育化舞蹈團的歷史，歡迎有興趣的朋友到瑞芳老街的創生基地走一走。

位在瑞芳老街上的創生基地，是一個提供給地方做為藝文展演的場域，即日起正在展出的是戴立林神父與育化舞蹈團特展，從戴神父的人生事蹟，育化舞蹈團成立至今已經52年的紀錄史，讓戴神父在瑞芳深耕半世紀的點點滴滴，透過特展更廣為人知。

戴立林文化藝術基金會汪美花說，戴立林神父當時來到瑞芳，是在水金九地區傳教，並擔任英文老師，1969年他一手創立了育化舞蹈團，讓地方學子習得一技之長，藉由舞蹈提升自己的信心，就這樣半世紀過去了，雖然戴神父已不在，但他無私奉獻的精神著實令人感佩。

身為龍安里里長及老街協會理事長的柯瑞和，這次得知基金會要舉辦戴立林神父與育化舞蹈團的特展，立刻無償提供場地來力挺，柯瑞和說，戴神父將他的一生都貢獻在瑞芳，培育出無數優秀的舞者，就如同瑞芳老街文化觀光推展協會的多年來的宗旨，希望年輕人可以留在故鄉深耕發展，讓地方文化發揚光大。