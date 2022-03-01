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賞櫻健行串聯建設 見證金山、萬里高速發展

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山區公所舉辦2022新北櫻花稼期金山區賞櫻健行，讓參與健走民眾感受到近年金萬地區建設的高速發展。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區公所舉辦2022新北櫻花稼期金山區賞櫻健行，讓參與健走民眾感受到近年金萬地區建設的高速發展。 圖／紅樹林有線電視提供

金山區公所舉辦2022新北櫻花稼期金山區賞櫻健行，三百名的金山萬里居民熱情參與，活動也特別製作了粉色櫻花口罩，串起粉色健走隊伍人龍，而健走的路徑以金山、萬里地區近年來落成的建設為主軸，要讓參與健走民眾感受到近年金萬地區建設的高速發展。

金山區長廖武輝說，以櫻花主題公園為起點，行經今年剛正式啟用的北海岸首座全智慧化金山立體停車場、終點為去年剛完工開放的中山溫泉公園，採日式風格的溫泉公園，路線全長兩公里，讓民眾賞花、賞景、賞建設。

金山區公所感謝金山區及萬里區民眾對這次賞櫻健行的熱情參與，希望利用這次健走讓民眾更瞭解金山區以及同為生活圈的萬里區大鵬里，要讓新北市金萬溫泉特色推廣出去，讓參與健行的民眾有不同於以往的健行體驗。

金山 萬里 健走 新北 櫻花 口罩

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