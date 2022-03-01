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新北臨時員工批市府虧待 市府解釋調薪幅度高達5%

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市臨時員工抱怨市府調薪幅度過低，希望能擇優調整。圖／新北市交通局工會理事長邱士華提供
新北市臨時員工抱怨市府調薪幅度過低，希望能擇優調整。圖／新北市交通局工會理事長邱士華提供

中央今年初宣布調高最低薪資至2萬5250元或4%，許多人歡欣鼓舞。不過新北市1名在土城拖吊場工作的60歲古姓女子認為市府在兩者中選擇加薪較低的方案要求他簽約，對此相當不滿。新北市人事室表示，新北此次為臨時人員全面調薪5%，在各縣市中已名列前茅。

古小姐表示，他原本的薪水是，2萬5191元，此次中央宣布全面調薪，但市府卻僅將他薪水調至25800元，而不是擇優以4％來調整她的薪資。

新北市交通局工會理事長邱士華說，這筆錢並不大，而且他們都是辛苦人，生活相比一般人已較為拮据，如果政府希望讓他們過比較好的生活，就應該擇優調薪方案，讓弱勢族群能過上比較好的生活。

新北市人事處回應，新北市府臨時人員薪資原本為2萬4500元，此次全面調薪至2萬5800元已經超過5%，並沒有虧待員工。

人事處解釋，古小姐會領有2萬5191元是因為他以前曾在市公所工作過，後來轉到拖吊場工作時也沒有調低他的薪資，古小姐不應以這樣的方式來計算薪資調整幅度，更何況市府也不可能依照個案狀況，來給予不同薪水。

薪資 薪水 新北

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