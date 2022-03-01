寶高產業園區一期下月啟用 托育中心今收托

位於新北市新店區的寶高智慧產業園區，經不斷修正招商條件後，歷經4次招商後廠區出租率終於達到9成5，包括鴻海精密、台灣國際航電Garmin、研揚科技等共16家廠商進駐，經發局將於下月底舉行一期廠區啟用儀式，而園區的的服務設施托育中心也將於今天開始收托，提供當地居民60位收托名額。

目前進駐新店寶高園區廠商包括鴻海、台灣國際航電Garmin、研揚科技、立象科技等國際業者，以及艾揚科技、益興生醫等國內新興企業，該園區目前標準廠房單元申租數已達近9成5。

經發局長何怡明表示，鴻海精密規劃於園區投資，運用策略聯盟夥伴、產業資源與供應鏈，結合軟體研發、半導體設計與量子運算等新科技，將寶高園區形塑成電動車產業研發中心，相關廠商也將藉論壇與教育訓練活動、開發平台分享等回饋項目，共同帶動園區及新店周邊產業轉型升級。

經發局表示，寶高智慧產業園區去年3月分階段進行招商，運用實體及線上說明會及赴工業區推廣等方式攬商，迄今標準廠房單元累計已釋出72個單元，約占總單元數的9成5，其中研發單元約占整體之3分之1，可預見寶高園區未來將以創新研發為主。

另外，寶高一期園區的服務設施包括托育中心、餐廳、便利商店、銀行及國際會議廳等，目前已有7-11進駐，托育中心也於今天起開始收托，提供60位小朋友家長托育名額，減輕民眾托育負擔。