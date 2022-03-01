救內湖交通！ 交工處提頂轉港墘路左轉道 3月1日起下班時段改直行

北市內湖區工作人口之多，交通問題難解，一到上、下班尖峰時間就開始堵車。北市於今日起，堤頂大道和港墘路口北往南方向的內側2道左轉道，於17時到19時的下班時間，把第2左轉車道提供給執行車輛使用，盼能紓解交通狀況。

北市交通管制工程處表示，堤頂大道為銜接國道一號的主要道路，下班時段往南直行車流經常受到上匝道停等車隊影響而回堵，下午尖峰時段自堤頂大道左轉往港墘路的車流較少，與北市警局會勘後，將試辦平日17時到19時開放內側第2左轉車道供直行車使用，合理分配車道空間提升行車效率。

交工處指出，沿線將增設標誌牌面，提醒用路人鄰近港墘路口內側第2車道開放直行，駕駛人行經路口時必須遵循現場標誌號誌及警察指揮，以維行車安全與順暢。