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視察學生團膳遇業者陳情蛋飆漲 柯文哲指示緊急事件處理

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
對於物價漲，尤其蛋價漲更兇，柯文哲當場指示市府團隊，物價浮動這麼大，這是緊急事件，要另外處理。圖／北市府提供
對於物價漲，尤其蛋價漲更兇，柯文哲當場指示市府團隊，物價浮動這麼大，這是緊急事件，要另外處理。圖／北市府提供

俄烏開戰，推升國際原油、原物料價格，因應物價飆漲，台北市柯文哲日前視察學校午餐團膳工廠，業者也當面向柯文哲陳情，「中央說買蛋無虞，但買得到卻很貴，蛋已從去年11月17日每公斤81元，現已漲到110、120元」，柯也當場指示市府團隊，物價浮動這麼大，這是緊急事件，要另外處理」。

柯文哲228連假前，前往台北市學校午餐團膳工廠，視察有機蔬菜及有機米及各項食材供應狀況，團膳業者殷海汶除介紹配膳室、廚房環境與滅菌設備，也由營養師示範如何檢測蔬菜是否有農藥殘留，還有肉品是否含萊克多巴胺瘦肉精等，不過說明時，業者也忍不住當場向柯文哲陳情，指近期食材驚漲，近半年幾乎等於四年來的總漲幅。

「這幾年是營養午餐業者最辛苦的幾年」，業者說，尤其最近蛋價非常貴，雖政府數次宣示一定買得到，但價格實在太高，近期一個月，蛋黃有時是有錢也買不到，讓他們壓力很沉重，目前已由營養師適時調整菜單，輔以豆腐等食材，讓學生在學校，仍能攝取到高品質蛋白質。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，以前媽媽常說，吃肉是奢侈，吃蛋就能很幸福，但曾幾何時，現在的蛋已經比肉貴，政府應該正視這個問題。

柯文哲也指示，「最近那個通膨，如果有要緊急處理的，陳情事件要另外處理，像這個價格浮動，這個是緊急事件」。

因應物價飆漲，台北市長柯文哲日前視察學校午餐團膳工廠，業者也當面向柯文哲陳情，「中央說買蛋無虞，但買得到卻很貴」。圖／北市府提供
因應物價飆漲，台北市長柯文哲日前視察學校午餐團膳工廠，業者也當面向柯文哲陳情，「中央說買蛋無虞，但買得到卻很貴」。圖／北市府提供

柯文哲 北市 營養午餐 萊克多巴胺 瘦肉精

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