北捷內禁面交卻開放「站內購物」 議員批雙標

台北捷運近日在南京復興站規劃攤位開放「站內直取購物」，旅客不用出站就能直接向緊鄰在玻璃欄杆的商家購物，但《大眾捷運法》規定，在站區內不得有交易行為，過去包括面交都可能挨罰。有台北市議員認為，北捷不顧民眾需求卻開放業者販售商品，根本是兩套標準、自我矛盾，應說明為何只有北捷可以、民眾不行。

北捷在南京復興站B1轉乘通道層、5號出口下方及簡易詢問處前方位置，試營運Metro Corner時尚微型商場，開放付費區、非付費區的內外兩側都可購物的店舖，不論是進站、出站或轉乘旅客，均可方便挑選商品。但根據規定，在捷運站付費區內，在車上或站區內募款、散發或張貼宣傳品、銷售物品或其他商業行為，規定可處1500元到7500元罰鍰。

過去就發生過有商家在捷運站內舉辦快閃面交活動被規勸阻止；其他如在付費區內面交取物，或為了省進出站費用，請站內商家協助購物，都算違法。北捷表示，2020年就曾開出6件罰鍰、2021年則無人挨罰，但勸導件數並未統計。

「北捷想錢想瘋了」議員秦慧珠指出，捷運本業因為票價太低也不太可能調漲，所以都在賠錢，必須尋找業外收入，會開放商家在捷運站內做商業行為不意外，但除廠商，也應在不影響乘車秩序的情況下，提供有需求的民眾能面交的區域；不開放就通通不要開放，要開放也不反對，北捷還是得賺錢，只是不要有雙重標準。

議員林亮君批評「只許州官放火不許百姓點燈？」，她不反對發展新型態商業模式，但「站內購物」確實違反大捷法，除非北捷重新詮釋法律條文中的「交易行為」、「未經許可」，說明為何只有自己可以，一般民眾和民間廠商不行，否則將淪為知法玩法、自我矛盾的行為。

曾在捷運面交卻被關切過的潘先生說，在網路上購書線上匯款給賣家，為了省下運費選擇面交，沒想到被站務人員關切「禁止在捷運站進行任何交易」，明明沒有現金交易，非常奇怪；楊先生則說，曾在網路賣遊戲片，在捷運站和對方面交後被勸阻，只好出站到捷運站外。