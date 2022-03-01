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避免城中城惡火憾事 北市明年起8樓以上建物需公安申報

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
發生林森北錢櫃大火、高雄城中城惡火憾事後，北市決定下修建物公安申報樓層至8樓，明年起實施。聯合報系資料照
發生林森北錢櫃大火、高雄城中城惡火憾事後，北市決定下修建物公安申報樓層至8樓，明年起實施。聯合報系資料照

高雄城中城惡火帶走46條性命，為避免憾事重演，加上前年錢櫃大火仍記憶猶新，北市原要求11樓以上建物公安申報，決定提前公告，將公安申報樓層下修至8樓，針對6項目進行檢查，今年上半年為宣導期、下半年委初檢，明年正式實施，未依法申報者將裁處6萬以上、30萬元以下罰鍰，限期未改善者將連續重罰。

依照內政部現行公安申報規定，16樓以上集合住宅類建物，公共區域應辦理建築物公共安全檢查簽證及申報，北市於2014年率先實施11樓以上就要公安申報。

北市建管處專委鄭大川指出，2020年發生錢櫃大火後，市府就規畫要求8樓以上需公安申報，去年又發生城中城惡火憾事，加上隨著建物屋齡逐年提升，決定提前自明年起實施。

鄭大川表示，為確保北市建物公共區域防火避難設施及設備的安全，8樓以上建物需公安申報，並檢查6大項目，包含直通樓梯、安全梯、避難層出入口、升降設備、避雷設備、緊急供電系統。

避免首次申報民眾對法令不熟，建管處今年起將分歧執行相關配套措施，上半年實施宣導期，包含編印、發放相關宣導品、各行政區辦理說明會等，下半年起委託專業團體協助輔導建物進行初檢作業並擬定改善計畫，明年第一季完成公安申報。

鄭大川提醒，除8樓以上建物應定期辦理公安申報，建物所有權人也應自行維護確保公共區域逃生避難動線順暢無阻，並加強防火避難設施及設備的安全意識，如走廊、樓梯間不得推放雜物妨礙逃生、常閉式防火門不得敞開或閉合不全、損壞影響防火避難等。

公安 北市 高雄城中城

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