台北氣象站移至安坑拚8月完工 主建築等高線屋成打卡點

氣象局台北氣象站將移至新店安坑，主體工程今已完成，代為興建的新北工務局表示，台北氣象站未來除能提供優質氣象觀測及預報外，也可創造教育推廣及示範活動，而建築物的大氣層等高曲線屋頂及345片耐候鋼節能板也成為廳舍亮點，整體工程力拚8月完工，未來可望成為新店的打卡新地標。

工務局受中央氣象局委託，在新店安坑地區興建「台北氣象站合署辦公廳舍」，今在中央及地方各有關單位見證下舉行節能板上板儀式，象徵主體工程已全部完成，接著將陸續進行氣象站搬遷及戶外公園興闢工程，整體工程預計今年8月完工。

工務局說明，台北氣象站原在民國61年設於板橋浮洲地區，但由於建築已經超過50年歷史，再加上浮洲合宜住宅完工後，原先設定的地面及高空觀測氣候環境已有改變，因此氣象局選在安坑新建辦公廳舍，同時結合地下風洞實驗室，除了提供更優質的氣象觀測服務外，也將擔負極端天氣預報的重要任務。

新工處表示，台北氣象站由三個曲線建築組成，以氣旋垂直運動及天氣圖等壓線為發想，波浪曲面屋頂設計與地面連結，打造最具特色的大氣層等高曲線屋頂，呼應地球大氣表層的自然曲線與氣象原始風貌。

外牆搭配的345片不規則耐候鋼節能板，除了能減少約50%以上的太陽輻射，讓室內節能降溫，還會隨著風、雨及溫溼度等天氣狀況自由擺動，創造氣象站獨特的氛圍，從高處往下看可感受特殊建築的獨特景致，可望成為新店地區拍照打卡新地標。