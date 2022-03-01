聽新聞
test
0:00 / 0:00
台北氣象站移至安坑拚8月完工 主建築等高線屋成打卡點
氣象局台北氣象站將移至新店安坑，主體工程今已完成，代為興建的新北工務局表示，台北氣象站未來除能提供優質氣象觀測及預報外，也可創造教育推廣及示範活動，而建築物的大氣層等高曲線屋頂及345片耐候鋼節能板也成為廳舍亮點，整體工程力拚8月完工，未來可望成為新店的打卡新地標。
工務局受中央氣象局委託，在新店安坑地區興建「台北氣象站合署辦公廳舍」，今在中央及地方各有關單位見證下舉行節能板上板儀式，象徵主體工程已全部完成，接著將陸續進行氣象站搬遷及戶外公園興闢工程，整體工程預計今年8月完工。
工務局說明，台北氣象站原在民國61年設於板橋浮洲地區，但由於建築已經超過50年歷史，再加上浮洲合宜住宅完工後，原先設定的地面及高空觀測氣候環境已有改變，因此氣象局選在安坑新建辦公廳舍，同時結合地下風洞實驗室，除了提供更優質的氣象觀測服務外，也將擔負極端天氣預報的重要任務。
新工處表示，台北氣象站由三個曲線建築組成，以氣旋垂直運動及天氣圖等壓線為發想，波浪曲面屋頂設計與地面連結，打造最具特色的大氣層等高曲線屋頂，呼應地球大氣表層的自然曲線與氣象原始風貌。
外牆搭配的345片不規則耐候鋼節能板，除了能減少約50%以上的太陽輻射，讓室內節能降溫，還會隨著風、雨及溫溼度等天氣狀況自由擺動，創造氣象站獨特的氛圍，從高處往下看可感受特殊建築的獨特景致，可望成為新店地區拍照打卡新地標。
工務局長詹榮鋒說，氣象站工程分階段進行，建築物主體正式完成後，將進行氣象站搬遷作業與拆除基地旁檢校中心既有組合屋，接著進行第二階段闢建綠地公園工程，全部完工後將能因應極端氣候觀測，帶來更準確及即時氣象資訊，亦可創造教育、推廣、示範之氣象場所。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言