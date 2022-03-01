北市府：13間工廠未登記 籲盡快申請納管

中央社 / 台北1日電

中央公布未登記工廠納管期限將在3月19日截止。台北市產業發展局今天表示，原本要登記納管工廠共24間，其中13間仍未登記，呼籲業者盡快申請納管，若逾期未申請可斷水斷電。

經濟部已修正公布「工廠管理輔導法」部分條文，自民國109年3月20日施行，凡領有臨時工廠登記，在原臨時登記事項範圍內，必須施行日起2年內，就是今年3月19日前換發特定工廠登記。

北市產業局工商服務科長徐玉娜告訴中央社記者，經統計，北市原本有24間工廠要申請納管登記，分別位於萬華區、士林區、大同區等處，以製造食品、金屬製品為主，大部分是不符合土地使用分區等規定。

徐玉娜說，統計至今天為止，原本24間工廠，其中11間已申請、13間未申請，針對未申請納管登記業者，已發函要求盡速申請，且將派員協助，若業者逾期申請，最重可依法斷水斷電。

她指出，此外，關渡平原附近沒有需要申請納管登記的工廠，主因當地工廠規模較小或占地面積不大等狀況，不過，社子島內有多家工廠需要向北市府申請納管登記。

徐玉娜說，為因應社子島未來可能朝向開發方向，已報請中央同意社子島內工廠不需要申請納管，北市府將以專案列管方式輔導工廠，呼籲未申請納管業者盡快跟北市府登記。

北市 社子島

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