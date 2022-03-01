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免等待！北市聯醫推行動掛號APP 提前預約快速領藥

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
為降低染疫風險、縮短民眾在醫院的時間，北市聯醫推出行動掛號APP，可提前1周預約領藥。聯合報系資料照
為降低染疫風險、縮短民眾在醫院的時間，北市聯醫推出行動掛號APP，可提前1周預約領藥。聯合報系資料照

台北市去年疫情嚴峻，北市聯醫各大院區實施慢性處方箋的取藥「得來速」，疫情趨緩後又逐漸改回可院內領藥。但近期北市確診足跡頻傳，因此推出「台北市立聯合醫院行動掛號」APP，民眾可提前1周預約，再持處方箋及健保卡過卡快速領藥，縮短在醫院等待時間，降低染疫風險。

北市聯醫各院區去年3月6日實施慢箋「取藥得來速」，民眾不用進入院內，在醫院門口即可刷健保卡、領藥、付費一條龍，每日可減少1500人進入醫院，另也鼓勵病患在住家鄰近的社區藥局領藥，減少染疫風險。

疫情逐漸趨緩後，北市聯醫又逐漸回歸到原先院內領藥的方式，不再採取慢箋戶外門診，但為了避免民眾在醫院久待，提高感染機率，今日起推出北市聯醫行動掛號APP。

北市聯醫說明，民眾只要在手機下載APP，可在慢箋領藥前一周來預約，聯合醫院藥師收到資料後，即預先進行調劑作業，民眾到原開立院區持處方箋及健保卡過卡，就能快速領藥。

領藥時間為每周二至五德下午1時30分至4時30分，國定假日及次日、未開診的日期不開放慢箋預約領藥，若有慢箋領藥相關問題，可洽各院區藥物諮詢專線。

另外，萬芳醫院去年2月也實施慢箋戶外門診，但隨著疫情趨緩後，去年8月起已恢復院內領藥。

健保卡 疫情

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