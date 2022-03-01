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北市結婚率跌破5% 議員轟：鼓勵結婚用抽獎就夠？

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
根據民政局統計，台北市平均每一年都減少一千多對結婚，結婚率也是節節下降，更從109年開始跌破5%。圖／引用自議員許家蓓臉書
根據民政局統計，台北市平均每一年都減少一千多對結婚，結婚率也是節節下降，更從109年開始跌破5%。圖／引用自議員許家蓓臉書

北市少子化嚴重，加上脫北潮，截至今年1月底，北市人口數已降至251萬4425人，搶人大作戰，台北市今年祭千萬重金讓今年登記結婚、遷戶籍新人可抽最高20萬大獎。台北市議員許家蓓今天在臉書質疑，台北市鼓勵結婚，用第二預備金辦抽獎就夠了嗎？

許家蓓說，台北市民政局今天推出「千萬要結婚 結婚送千萬」抽獎活動，動支「第二預備金 」1000萬。規畫每個月抽出10個名額，提供5萬元現金或等值禮券；每三個月抽5個名額，提供10萬元現金或禮券；年末再抽出10個名額，提供20萬現金或禮券。

議員質疑，去年民政局先是提出結婚送家電構想，後來又說要做台北市的交友APP，現在改動支二備金一千萬辦抽獎金活動。對此，她肯定民政局想提升結婚率的美意及決心，但也會讓人覺得民政局好像一直用錯方法。

根據民政局統計，台北市平均每一年都減少一千多對結婚，結婚率也是節節下降，更從109年開始跌破5%。議員說，民政局必須找出原因，了解為何越來越多民眾選擇在新北或桃園登記結婚。但如果只是抽現金抽禮券，根本無法增加結婚率。

許家蓓質疑，即便真的提高了結婚數量，也只會是暫時性的，民眾終究會把戶籍遷到外縣市。北市府應該從政策面去加強，而不是辦這種一次性的活動，花了一千萬納稅錢卻達不到效果。

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