新北推待用餐1127家業者加入 25萬人次民眾受惠

疫情影響，許多民眾失業，三餐無法溫飽，連家人都受到影響。新北市府去年8月推動「新北好日子愛心大平台待用餐」，截至目前共有1127家業者加入，已有25萬7815人次弱勢民眾受惠，現在計畫再找500家業者加入，讓受益者增加10萬人次。

疫情爆發後，許多企業受到影響，有的店家倒閉、有的裁員，致使民眾失業，不只自己吃不飽，連家人都無法照顧，有的小孩甚至因此挨餓。新北市決定找來餐飲業者合作，推出免費待用餐，讓弱勢族群也能溫飽。

市面一個便當大約是100元，中和有位媽媽單親撫養3名子女，她的孩子吳小弟每周固定會到「豪美自助餐」向老闆黃嘉霖領取2、3天待用餐。吳小弟相當感謝老闆的援助，替他母親減輕許多生活壓力。黃嘉霖表示，社會角落有太多人過得相當辛苦，能幫助他們，就能讓自己獲得滿足與幸福。

蘆洲區「小老闆魷魚羹」老闆陳志國表示，他們的愛心切仔麵活動已持續8年多，市府去年推出待用餐計畫時，他第一時間就加入。

陳志國分享，這些時間有日日都來取餐的身障阿伯、也有因疫情失業的中年爸爸，每天平均發出100份待用餐，資金上當然也會有負擔，不過有許多善心人士都會主動捐款。8年多來已累計募得為6萬8422碗，目前尚有庫存1萬3577碗，歡迎有需要的民眾到店裡領取待用餐。

新北市長侯友宜表示，「新北市好日子愛心大平台」是用愛與善的循環力量來幫助急需要被幫助的人，從去年疫情8月份走到今年的2月，新北市就有業者1127家業者加入，他們可以解決很多的社會問題，更重要的是這個愛的力量，讓許多曾被幫助的人也回饋分享參與，當他們有力量的時候也站出來捐款幫助被需要的人。

侯友宜指出，首階段待用餐計畫在今年2月份告一個段落，但為了幫助更多需要幫助的民眾，他們將再以1年的時間募集500家業者參與，最少能幫助10萬人次，有需要的民眾就可以到店裡享用，用愛的力量帶動城市祥和，讓新北市變成一個安居樂業的好城市。