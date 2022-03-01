北市推結婚可抽20萬元 黃珊珊：啟動搶人大作戰

台北市人口數即將跌破250萬大關，市府為此推出結婚抽獎活動，最大獎20萬元。副市長黃珊珊說，這是搶人大作戰計畫的第1部曲，希望新人婚後接著生育，並留在台北市生活。

台北市民政局今天舉行「2022千萬要結婚、結婚送千萬」活動發布記者會，只要在今年1月1日到12月31日登記結婚，且雙方均設籍於台北市，將每月抽出10人送新台幣5萬元獎金，每季再抽出5人送10萬元獎金，年終抽出10人送20萬元大獎。

黃珊珊致詞表示，這個活動是台北市搶人大作戰計畫的第1部曲，因為華人社會要先結婚才會生育，第2部曲就是提高生育獎勵金，將第3胎獎金從2.5萬元調整到3萬元，比鄰近的新北、基隆高一些，第3部曲是落實居住正義，提供租金補貼、社宅、減稅等，讓年輕人可以在台北生、養、住。

2月剛宣布結婚喜訊的藝人KID（林柏昇）說，因為疫情的關係，世界蠻亂的，要透過結婚珍惜身邊的人，也計畫要趕快生小孩。他呼籲，配偶欄很神聖，民眾不要為了獎金硬找人結婚。

被KID問到要不要參與結婚抽獎活動，黃珊珊回應，她現在是單親媽媽，每天工作超過18個小時，沒什麼時間（找伴侶），「我現在結婚的對象是台北市」。