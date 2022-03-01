搶人大作戰 止血少子、脱北潮 台北市祭「結婚送千萬」

台北市少子化嚴重，加上脫北潮，截至今年1月底，北市人口數已降至251萬4425人，搶人大作戰，台北市今年祭千萬重金讓今年登記結婚、遷戶籍新人可抽最高20萬大獎，黃珊珊今也宣布，北市搶人大作戰三部曲，除第一部曲的千萬抽獎活動；北市也提高生育獎勵，從2萬提高至2萬5、第3胎獎勵3萬元；今年也會推出居住正義3.0，解決年輕人住不起問題。

北市副市長黃珊珊今天出席民政局鼓勵結婚的「千萬要結婚、結婚送千萬」記者會，藝人KID林柏昇因近日也宣布求婚好消息，已完成登記，符合抽獎資格，林柏昇今天也帶著花束出席記者會，提到結婚真的是很幸福的一件事，他也問黃珊珊「妳.....」，黃則尷尬表示「我是單親媽媽，我結婚的對象是台北市。」

對於北市史無前例推千萬抽獎，鼓勵年輕人結婚，是否為止血人口數急遽下降，不要讓北市人口降至250萬人以下，黃珊珊坦言，「所以說這是搶人大作戰，不是只有結婚，還有要提高生育，接下來還會推出居住正義3.0，希望年輕人在台北能找到幸福，在台北都很幸福。」

不過外界也質疑，這次的「結婚抽千萬」活動，中獎機率僅有1.3%左右，真能刺激結婚率，黃珊珊表示，抽獎活動只是希望讓新人有一個期待，就像KID不是為了抽獎而結婚，而是結婚後會有期待，希望能將新人留在台北市住。

北市民政局長藍世聰表示，台北市去年結婚對數約有1萬1千多對，與前年相比大幅下降，前年約1萬3千多對，過去也都有1萬5千多對左右，結婚率下降可能與疫情，應該先從結婚率撐起來，再來撐生育率。至於年輕人不婚，分析應該與大環境，經濟、生活壓力越來越大有關，還有過去傳宗接代是使命，但現在父母都可接受子女不婚不生，政府應該要讓年輕人敢婚敢生，解決少子化問題。