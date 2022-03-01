大鵬抽水站3日七階動工 新店中正路上水源快匝道將改道

為提升新店區防洪能力，新北水利局從去年10月下旬就開始「大鵬抽水站新建工程」，本月3日起辦理第7階段工程，將影響中正路右轉環河路匝道、中正路進出大鵬水門的車輛，請民眾遵行指示行駛。

水利局說明，抽水站施工區域位於新店區環河路與中正路交叉口周圍，但受限地下管線影響，過路箱涵必須採明挖方式進行，第7階段工程將於3月3日辦理。

水利局提醒，第7階段工程將於中正路右轉環河路匝道及中正路進出大鵬水門方向便道施作箱涵，屆時也將影響中正路右轉環河路匝道往台北市方向及中正路進出大鵬水門方向便道的行駛車輛。