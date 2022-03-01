大鵬抽水站3日七階動工 新店中正路上水源快匝道將改道

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
「大鵬抽水站新建工程」第7階段施工及交維布設圖。圖／新北水利局提供
「大鵬抽水站新建工程」第7階段施工及交維布設圖。圖／新北水利局提供

為提升新店區防洪能力，新北水利局從去年10月下旬就開始「大鵬抽水站新建工程」，本月3日起辦理第7階段工程，將影響中正路右轉環河路匝道、中正路進出大鵬水門的車輛，請民眾遵行指示行駛。

水利局說明，抽水站施工區域位於新店區環河路與中正路交叉口周圍，但受限地下管線影響，過路箱涵必須採明挖方式進行，第7階段工程將於3月3日辦理。

水利局提醒，第7階段工程將於中正路右轉環河路匝道及中正路進出大鵬水門方向便道施作箱涵，屆時也將影響中正路右轉環河路匝道往台北市方向及中正路進出大鵬水門方向便道的行駛車輛。

水利局表示，工程為避免影響交通分為12階段施工，本次第7階段箱涵工程預計4月份施作完成，整體工程則有望在8月完工。目前週邊路口已張貼交維告示牌，請民眾行經工區時遵行指示行駛、減速慢行，施工期間造成用路人不便，請用路人多多包涵。

「大鵬抽水站新建工程」第7階段施工及交維布設圖。圖／新北水利局提供
「大鵬抽水站新建工程」第7階段施工及交維布設圖。圖／新北水利局提供

水利局 新北

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