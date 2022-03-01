台北熊好券第3波開獎 抽出逾10萬幸運兒
「台北熊好券」今天第3波開獎，共抽出10萬2061名幸運兒，分別獲住宿、饗購、藝文、市集、運動等5種票券，自今日起至31日截止，可在台北市境內各熊好店家消費。
台北市政府秘書長陳志銘表示，北市府熊好券經過2波活動，累積消費張數不僅衝破500萬張，整體執行率更達到92.87%。
為感謝並回饋支持熊好券的民眾，第3波活動不用登記，只要在前2波活動把熊好券全部用完者，自動取得抽獎資格，住宿、饗購、藝文、市集、運動等5種票券將會各抽出一個幸運號碼。
陳志銘舉例，民眾於前2波曾經抽中運動券、且「所有得到」的運動券都有用完，即取得運動券抽獎資格；假如今日運動券抽出的幸運號碼與身分證末碼相同，就可再次獲得運動券。
北市府在律師見證下，以線上抽籤系統抽出第3波熊好券幸運號碼：住宿券中獎號碼為0，共3133人獲得住宿券1張；饗購券中獎號碼為7，共8萬3383人獲得饗購券2張。
而藝文券中獎號碼為1，共3734人獲得藝文券3張；市集券中獎號碼為5，共9823人獲得市集券4張；運動券中獎號碼為4，共1988人獲得運動券5張。合計共有10萬2061人獲得熊好券感恩回饋禮，系統將於今天下午自動派送票券至各中獎人的台北通App票夾。
陳志銘提醒，第3波熊好券同樣是「期間限定」，自今日起至31日截止，可在台北市境內各熊好店家消費。
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