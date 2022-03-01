新北總人口跌破400萬 民政局：疫情導致除籍人數暴增

因疫情影響，新北去年人口數大幅減少，今年1月較去年同期402萬9774人，大幅減少2萬多人，今年2月新北總人口跌破400萬，為399萬9305人。新北民政局長柯慶忠說，主要因戶籍法規定，出境滿2年未入境者將被除籍，去年高達4萬人。但人口下降只是短暫現象，未來邊境解封後，民眾只要到戶所申請當天就能復籍。

國際疫情持續肆虐，我國邊境管制尚未全面放寬，導致不少國人近兩年並未入境。依戶籍法規定，出境滿2年未入境者，將會被除籍，因此新北市去年人口逐月減少2000多人到3000多人，以板橋、中和區遷出人口最多，加上被除籍人數分別為2萬7、2萬6人；不過鶯歌、淡水、汐止、五股、林口、八里等6區，去年則逆勢成長，其中以林口成長最多。

柯慶忠表示，每年遷出遷入頂多只有1萬人，但疫情影響導致前年有1萬6人遷出，去年高達4萬，疫情沒有解封的話，全國都有大量遷出的現象。不過柯認為，人口下降只是短暫現象，未來邊境解封後，只要民眾入到戶所申請當天就能復籍。

除了新北人口銳減外，國內少子化也一直是中央及地方頭痛的問題，新北市2020年結婚對數為2萬1466對，2021年為1萬9375對結婚，少了2千多對新人結婚。

為此，民政局提出三項婚育政策，包括未婚聯誼、聯合婚禮與生育獎勵金。聯誼從2013年至2021年共辦50場次，共3623位參加，有594對配對成功，成功率32.79% ，今年預計再辦4至6場聯誼活動；受疫情影響，聯合婚禮去年停辦，但今年將辦一場聯合婚禮。

另外，新北提高第三胎生育獎勵金至3萬，同性配偶也能申請，只要今年出生的新生兒，雙親其中一方設籍新北滿10個月以上，就能來申請，預計超過3000家庭受惠。

不過少子化是否能靠新人多生來解決，前兩年結婚的林先生不這麼認為，除了雙北高房價、物價，讓年輕人將結婚時間往後延外，多數雙薪家庭若想多生一名小孩，都需要再三考量，傾向生一胎的家庭越來越多，且生育獎勵金誘因不足，將不會是民眾考慮多生的原因。