鶯歌永吉公園炮仗花、櫻花同時開 人車湧入小巷難負荷

近日天氣由雨轉晴，連假3天人潮傾巢而出，各地景點湧入大批遊客，日前重整後開放的鶯歌永吉公園，更因炮仗花、櫻花同時盛開，將公園點綴美侖美奐，同樣吸引許多民眾前往賞花，但當地停車空間不足，經常導致周邊交通塞車，區公所呼籲，民眾若前來賞花請多搭乘交通工具。

有新北最強炮仗花公園之稱的鶯歌永吉公園，現除了鮮黃色的炮仗花，當地種植的櫻花也已盛開，陽光灑落色彩繽紛，吸引許多民眾前往打卡拍照，周邊還有三座雙層樓迴旋溜滑梯、盪鞦韆、沙坑、旋轉盤、寬版溜滑梯、攀爬網等遊樂器材及水池，許多家長將幼童帶至此處放電，連假期間人潮不斷。

不過民眾發現許多人為取美景踐踏草皮，周邊也因停車位不足，一旁小巷經常塞車無法動彈。