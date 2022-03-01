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鶯歌永吉公園炮仗花、櫻花同時開 人車湧入小巷難負荷

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
鶯歌永吉公園因炮仗花、櫻花同時盛開，吸引民眾到此打卡拍照。記者李定宇／攝影
鶯歌永吉公園因炮仗花、櫻花同時盛開，吸引民眾到此打卡拍照。記者李定宇／攝影

近日天氣由雨轉晴，連假3天人潮傾巢而出，各地景點湧入大批遊客，日前重整後開放的鶯歌永吉公園，更因炮仗花、櫻花同時盛開，將公園點綴美侖美奐，同樣吸引許多民眾前往賞花，但當地停車空間不足，經常導致周邊交通塞車，區公所呼籲，民眾若前來賞花請多搭乘交通工具。

有新北最強炮仗花公園之稱的鶯歌永吉公園，現除了鮮黃色的炮仗花，當地種植的櫻花也已盛開，陽光灑落色彩繽紛，吸引許多民眾前往打卡拍照，周邊還有三座雙層樓迴旋溜滑梯、盪鞦韆、沙坑、旋轉盤、寬版溜滑梯、攀爬網等遊樂器材及水池，許多家長將幼童帶至此處放電，連假期間人潮不斷。

不過民眾發現許多人為取美景踐踏草皮，周邊也因停車位不足，一旁小巷經常塞車無法動彈。

鶯歌區公所則表示，呼籲民眾共同愛護環境，拍照時請民眾不要踩花木、草坪，另請民眾多搭乘大眾運輸工具前來賞花，搭乘火車於鶯歌站下車，轉乘坐5005或F656公車， 於「永吉公園」下車，就可抵達。

永吉公園內新增許多遊樂設施。記者李定宇／攝影
永吉公園內新增許多遊樂設施。記者李定宇／攝影

賞花 塞車 溜滑梯

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