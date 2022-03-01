快訊

今起運動、拍照免戴口罩！「5大類放寬措施」一次看

評／烏俄戰火延燒將導致全球新危機的開始？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新店榮工單元2都更案 新北市都委會通過 將送內政部

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新店榮工單元2現況照。圖／新北市城鄉局提供
新店榮工單元2現況照。圖／新北市城鄉局提供

位於新北市新店區的寶僑工業區多為傳統廠房，新北市政府推動轉型計畫。其中計畫單元2在2月25日經新北市都市計畫委員會審議通過，將同步啟動都更程序，接續主要計畫報請內政部核定後，全案發布實施後進入都更程序。

寶橋工業區多為傳統工廠，市府希望升級地方產業並改變都市風貌，推出「新店榮工轉型再生計畫」，新店寶橋工業區鄰近北二高新店交流道，東、北側以景美溪為界，西側中興路、南側為寶橋路。

城鄉局將新店榮工廠更新地區內畫設6處更新單元，總面積約21.17公頃，本次市大會審議通過的單元2面積約為6.46公頃，為區內面積最大的更新單元，在去年10月20日啟動公開展覽30日，同年11月8日在新店大豐社福館舉辦地方說明會後，經新北市都市計畫委員會專案小組充分討論，提送市都委大會審議通過。

城鄉局指出，單元2未來將轉型為符合現今住宅、商務複合使用趨勢的產業園區，由乙種工業區變更為特定專用區，以都市更新方式開發提供更多元的產業與住宅等複合使用，並提供約9690平方公尺的公園及綠地，約8290平方公尺的道路用地，以及樓地板面積約3038平方公尺的公共托育中心等公益性空間，以改善整體環境品質及公共服務，配合景美溪河岸景觀，營造優質居住及產業複合使用的生活空間。

城鄉局表示，新店榮工單元2經新北市都市計畫委員會第138次會議審議通過，後續將主要計畫提送至內政部核定，

都市計畫 都更

延伸閱讀

新店男開車自撞逃之夭夭？ 他稱「趕上班先搭車離開」

新北228連假最後一天人潮塞爆 預計晚間8點才能全紓解

汐止有寵物運動場了 相中星光橋左側草地2個月後完工

新店小客車疑自撞車禍 路邊11汽機車遭殃

相關新聞

「台北熊好券」今日第三波開獎啟用

北市府發行熊好券，經過二波活動，累積消費張數不僅衝破500萬張，整體執行率更達到92.87％。台北市政府秘書長陳志銘表示...

鶯歌永吉公園炮仗花、櫻花同時開 人車湧入小巷難負荷

近日天氣由雨轉晴，連假3天人潮傾巢而出，各地景點湧入大批遊客，日前重整後開放的鶯歌永吉公園，更因炮仗花、櫻花同時盛開，將...

新店榮工單元2都更案 新北市都委會通過 將送內政部

位於新北市新店區的寶僑工業區多為傳統廠房，新北市政府推動轉型計畫。其中計畫單元2在2月25日經新北市都市計畫委員會審議通...

貓空魯冰花正美 貓纜1日遊正夯

春暖花開，台北貓空樟樹步道周邊魯冰花已盛開，台北捷運推出「貓纜暢遊一日票」每張260元，民眾當日可不限次數搭乘貓纜，到貓...

汐止星光橋 設寵物運動場

新北市汐止區星光橋水岸遊憩區增設寵物奔跑區，今天開工，工期預估2個月。中和「恐龍園區」過去有不少生動恐龍彩繪及公仔，常吸...

新北環快換LED燈 11匝道陸續封閉

新北環河快速道路三重至板橋段明起8天內施工汰換道路LED燈具，包括新莊、三重、板橋的11處匝道會分批封閉施工，部分路段行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。