新店榮工單元2都更案 新北市都委會通過 將送內政部

位於新北市新店區的寶僑工業區多為傳統廠房，新北市政府推動轉型計畫。其中計畫單元2在2月25日經新北市都市計畫委員會審議通過，將同步啟動都更程序，接續主要計畫報請內政部核定後，全案發布實施後進入都更程序。

寶橋工業區多為傳統工廠，市府希望升級地方產業並改變都市風貌，推出「新店榮工轉型再生計畫」，新店寶橋工業區鄰近北二高新店交流道，東、北側以景美溪為界，西側中興路、南側為寶橋路。

城鄉局將新店榮工廠更新地區內畫設6處更新單元，總面積約21.17公頃，本次市大會審議通過的單元2面積約為6.46公頃，為區內面積最大的更新單元，在去年10月20日啟動公開展覽30日，同年11月8日在新店大豐社福館舉辦地方說明會後，經新北市都市計畫委員會專案小組充分討論，提送市都委大會審議通過。

城鄉局指出，單元2未來將轉型為符合現今住宅、商務複合使用趨勢的產業園區，由乙種工業區變更為特定專用區，以都市更新方式開發提供更多元的產業與住宅等複合使用，並提供約9690平方公尺的公園及綠地，約8290平方公尺的道路用地，以及樓地板面積約3038平方公尺的公共托育中心等公益性空間，以改善整體環境品質及公共服務，配合景美溪河岸景觀，營造優質居住及產業複合使用的生活空間。

城鄉局表示，新店榮工單元2經新北市都市計畫委員會第138次會議審議通過，後續將主要計畫提送至內政部核定，