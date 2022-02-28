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貓空樟樹步道魯冰花正盛開 假日最佳遊賞地點
春暖花開，台北市貓空地區的樟樹步道周邊魯冰花已盛開，台北捷運公司推出「貓纜暢遊一日票」每張260元，民眾當日可不限次數搭乘貓纜，到貓空尋幽探訪，包括指南宮、壺穴地形區、茶推廣中心步道、茶推廣中心等，另外，結合貓空當地知名餐飲及指南宮還有振興加碼超值組合。
目前貓空地區樟樹步道盛開的魯冰花，宛如一串串風鈴般花朵，在風中搖曳生姿，金黃色花卉與綠色茶樹相間景緻，正是民眾品花、品茶、品美食、漫步、打卡、網美照，假日出遊最佳遊賞地點。
北捷表示，民眾可購買「貓纜暢遊一日票」是暢遊貓空地區首選，若想在賞花之餘，享受茶香美食，「振興加碼超值組合」500元優惠套票則是CP值最佳選擇，除可無限次搭乘貓纜外，再享美味小食及餐飲折扣。
樟樹步道每年春、夏、秋分別有魯冰花、波斯菊及百日草盛開，民眾可搭乘纜車至貓空站出站後，依指示標誌步行約5分鐘即可抵達。樟樹步道全長約1.1公里，結合牛車、轉轉穀倉等農村意象，打造田野農家風情。今年更多了幾隻超萌小綿羊點綴在魯冰花海中，逗趣可愛。
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