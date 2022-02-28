台南汙水處理六都墊底 陳以信批黃偉哲未鋪專用汙水管

針對台南市污水處理問題，國民黨立委陳以信今再對台南市長黃偉哲提出質疑，為何台南整體汙水處理率是六都最後一名？尤其台南市的專用汙水下水道鋪設速度，在過去三年中幾乎停滯不前，他呼籲黃偉哲不要只做市民住家用戶接管的面子工程，應加速專用汙水下水道鋪設進度，否則大雨來時還是會淹水，治水成績終究還會功虧一簣。

陳以信指出，最近台南市政府在做汙水下水道工程，市府水利局最新公布在明年底前，要完成3000戶的用戶接管工程。這是台南市府早該做的事，已拖很多年沒做，現在是亡羊補牢。但據營建署統計，台南市的汙水處理一直是六都最後一名。

截至去年12月為止，台南整體汙水處理率為58.6%，遠輸給新北的93.6%、台北的87.4%，還輸給台中69.7%、高雄68.8%、桃園68.4%。陳以信說，尤其近年台南還跑輸台中，本來台南和台中都是六都後段班，但從台中市長盧秀燕上任後，台中汙水下水道處理率，短短2年就上升近20個百分點，讓台中從後段班變中段班，現在後段班只剩台南，黃偉哲應該好好學學盧秀燕。

陳以信表示，台南在建築物汙水設施設置上，過去2年確有明顯進步，設置率從18.6%上升到27.1%，顯示市民住家的用戶接管確實有在做。但更重要的專用汙水下水道卻沒在做，過去3年台南專用汙水下水道普及率幾乎停滯成長，黃偉哲上任時普及率是6.5%，上任3年後的普及率仍是7.2%，前2年根本沒有動靜，去年才成長0.5％。