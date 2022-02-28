汐止有寵物運動場了 相中星光橋左側草地2個月後完工

新北市汐止區星光橋水岸遊憩區，繼八大行星共融遊戲場開放民眾使用，又將增加新設施。汐止區公所表示，將在星光橋左側草地設置寵物奔跑區，工程3月1日開工，工期預估2個月，打造寵物專屬運動空間。

新北市動物保護防疫處打造飼主和毛寶貝玩樂休憩，並能無拘束奔跑環境，在去年增設土城寵物公園、淡水寵物微型公園後，全市已有16處寵物運動場或寵物公園。

新北市議員廖先翔去年5月底提議在基隆河左岸，鄰近星光橋的草地設置汐止寵物奔跑區。各方相中的土地屬交通部公路總局所有，歷經多次協調後完成用地撥用程序，並由動保處提出設置分區、雙層門防護設施、草皮等規畫，再與景觀處、汐止區公所共籌經費開闢。

廖先翔表示，汐止寵物奔跑區原本以為去年底就會做好，但因土地撥用等問題有些延宕，直到明天才施工。寵物奔跑區地點在星光橋的左岸的貨櫃專用道旁，大致是從景觀廁所到私人停車場間的狹長範圍。

廖先翔說，這處寵物奔跑區因受地形限制，不像其他河濱奔跑區一樣寬敞，但已是公路總局（地主）、市府養工處（協助土地移撥）、城鄉局（土地管制的解釋）、景觀處及動保處（補助經費）、汐止區公所（規劃及發包施工）和建成里辦公室全程參與，各單位共同努力的成果，希望順利完工後，成為飼主和毛小孩更活動的好去處。