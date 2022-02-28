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新北環快更換LED路燈 3月1日至8日凌晨分階段封閉匝道

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北養工處將於3月1、4、5、7、8日五天，每天凌晨0時至上午6時辦理新北環河快速道路三重至板橋段LED燈具更換工程，屆時也將輪流封閉部分匝道，請用路人配合義交指揮進行改道。圖／新北工務局提供
新北養工處將於3月1、4、5、7、8日五天，每天凌晨0時至上午6時辦理新北環河快速道路三重至板橋段LED燈具更換工程，屆時也將輪流封閉部分匝道，請用路人配合義交指揮進行改道。圖／新北工務局提供

為降低成本、節能減碳新北環河快速道路三重至板橋段將於3月1日至8日陸續LED燈具更換工程，讓夜間行駛更加明亮安全，請用路人注意每一階段須改道資訊。

新北養工處說，LED燈具更換工程將於3月1、4、5、7、8日共五天五階段執行，期間將於每天凌晨0時至上午6時將輪流封閉部分匝道，請用路人配合義交指揮進行改道。

養工處長馮兆麟指出，新北環河快速道路上的傳統高壓鈉燈將全面汰換為LED燈具，在不降低既有照明效能下有效改善能源使用量，也降低維護所需的經費，且夜間照明將更加明亮，保障用路人安全。

新北環快五階段封閉閘道資訊如下：

第一階段：3月1日0時至6時封閉三重環河南路往板橋匝道及板橋環河西路往板橋匝道，車輛請改由重新橋及大漢橋通行。

第二階段：3月4日0時至6時封閉板橋環河西路往三重匝道及板橋往三重下成功匝道，車輛請改由大漢橋及重新橋通行。

第三階段：3月5日0時至6時封閉新莊環漢路上新北環快匝道，往板橋方向車輛請改由大漢橋通行，往三重方向車輛可改道重新橋或經由大漢橋至板橋環河西路匝道上新北環快。另外也封閉三重重安街往板橋上橋匝道，車輛請由三重環河南路接成功路上匝道。

第四階段：3月7日0時至6時封閉下新莊環漢路匝道，由板橋往新莊方向車輛可改道大漢橋，由三重往新莊方向車輛請改由重新橋通行。另外也封閉新北環快往三重福德南路下匝道，車輛請改由下三重龍門路匝道迴轉通行。

第五階段：3月8日0時至6時封閉新北環快接中興橋往台北方向下匝道，車輛請改由成功路匝道行駛至集成路迴轉上中興橋，另外也封閉中興橋接新北環快往蘆洲方向上匝道，車輛請改道環河南路平面道路。

新北養工處將於3月1、4、5、7、8日五天，每天凌晨0時至上午6時辦理新北環河快速道路三重至板橋段LED燈具更換工程，屆時也將輪流封閉部分匝道，請用路人配合義交指揮進行改道。圖／新北工務局提供
新北養工處將於3月1、4、5、7、8日五天，每天凌晨0時至上午6時辦理新北環河快速道路三重至板橋段LED燈具更換工程，屆時也將輪流封閉部分匝道，請用路人配合義交指揮進行改道。圖／新北工務局提供

新北 減碳

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