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中和恐龍園區新年新亮點 乘摩登石頭車駛入中生代

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
在中和恐龍園區與恐龍開車出遊。圖／新北高灘處提供
在中和恐龍園區與恐龍開車出遊。圖／新北高灘處提供

連假是不少家庭的出遊日，新北中和「恐龍園區」過去就有不少生動恐龍彩繪及公仔，常吸引大小朋友同樂，新北高灘處在新的一年再增添「摩登原始石頭車」，除可讓民眾感受駛入地球中生代世界外，也成為全新打卡亮點。

高灘處從103年開始在園區陸續打造生動的3D侏儸紀立體彩繪牆及Q版恐龍公仔，包含億年前高大的腕龍、兇猛的劍龍與角龍，民眾遊覽可以感受恐龍沿著新店溪河畔出沒。

高灘處說明，像草地上有著Q版恐龍蛋和俏皮可愛的粉紅小暴龍，惹人憐愛的萌樣絲毫沒殺傷力，滿足小朋友的探險感，橋墩下火山熔岩景觀、湛藍天空、山洞叢林等各種風格生態彩繪牆，讓孩童在短短路程就能感受超現實活潑的氣息和驚喜。

高灘處說明提到，新的一年恐龍園區也推出全新拍照亮點-新石器時代第一台「摩登原始石頭車」，讓民眾能體驗在石頭車上穿越時空進入恐龍園區，感受在侏儸紀世界的雨林被超逼真的三角龍和劍龍不停地追趕刺激。

高灘處提醒，恐龍園區位於華中橋下方，民眾除可從新店溪左岸自行車道往華中橋方向前行外，亦可開車導航至華中橋市區側停車，再由中原陸橋進入河濱公園的恐龍園區。

中和恐龍園區恐龍公仔-翼龍及暴龍壁畫。圖／新北高灘處提供
中和恐龍園區恐龍公仔-翼龍及暴龍壁畫。圖／新北高灘處提供
中和恐龍園區全新亮點「摩登原始石頭車」。圖／新北高灘處提供
中和恐龍園區全新亮點「摩登原始石頭車」。圖／新北高灘處提供
民眾拍攝逃離恐龍谷的意境照。圖／新北高灘處提供
民眾拍攝逃離恐龍谷的意境照。圖／新北高灘處提供

恐龍 新北 自行車

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