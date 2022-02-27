聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北228各大景點人潮增4成 周邊塞車恐晚間8時才紓解
228連假第二天，吸引許多家庭出遊，新北市各大景點都在下午出現人潮爆滿情形。新北市觀旅局表示，今日風景區遊客眾多，周邊停車場自中午開始客滿，人潮比平常假日多出4成。新北市交通局預估，車潮恐要到晚間8時才會紓解
今日為連假第二天，天氣晴朗，許多民眾都出遊，新北市各大景點都湧現人潮，包括十分、九份、碧潭、烏來、淡水都有相似情形。各風景區幾乎都是從中午開始湧現人潮，停車場很快就爆滿，下午即出現排隊情形。
民眾林小姐表示，他中午要從五股去淡水，結果一路都在塞車，花了約1小時才到達老街，但因為適逢228連假，所以對這樣的結果也在預料之內。
觀旅局指出，今日知名風景區人潮約比平常假日還要多出4成，所以景點周邊部分道路都出現塞車情形。
新北市交通局提到，截至下午5時許為止，壅塞路段包括台2線西行淡水往台北、台2線西行福隆段及瑞芳段、五股成泰路往五股、三峽台3線及台7乙線往市區。
交通局表示，這些車多路段預估要到晚間9時時才會紓解，老街部分包括三峽、鶯歌、烏來、石碇、平溪、十分、金山都有塞車情形，目前已開始有返家車流，預估晚間8時會慢慢紓解。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言