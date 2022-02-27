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新北228各大景點人潮增4成 周邊塞車恐晚間8時才紓解

聯合報 / 記者張睿廷劉懿萱／新北即時報導
烏來連假人潮眾多，老街滿是遊客。圖／新北市觀旅局提供
烏來連假人潮眾多，老街滿是遊客。圖／新北市觀旅局提供

228連假第二天，吸引許多家庭出遊，新北市各大景點都在下午出現人潮爆滿情形。新北市觀旅局表示，今日風景區遊客眾多，周邊停車場自中午開始客滿，人潮比平常假日多出4成。新北市交通局預估，車潮恐要到晚間8時才會紓解

今日為連假第二天，天氣晴朗，許多民眾都出遊，新北市各大景點都湧現人潮，包括十分、九份、碧潭、烏來、淡水都有相似情形。各風景區幾乎都是從中午開始湧現人潮，停車場很快就爆滿，下午即出現排隊情形。

民眾林小姐表示，他中午要從五股去淡水，結果一路都在塞車，花了約1小時才到達老街，但因為適逢228連假，所以對這樣的結果也在預料之內。

觀旅局指出，今日知名風景區人潮約比平常假日還要多出4成，所以景點周邊部分道路都出現塞車情形。

新北市交通局提到，截至下午5時許為止，壅塞路段包括台2線西行淡水往台北、台2線西行福隆段及瑞芳段、五股成泰路往五股、三峽台3線及台7乙線往市區。

交通局表示，這些車多路段預估要到晚間9時時才會紓解，老街部分包括三峽、鶯歌、烏來、石碇、平溪、十分、金山都有塞車情形，目前已開始有返家車流，預估晚間8時會慢慢紓解。

十分下午就湧現車潮，停車場都需要排隊才能入場。圖／新北市觀旅局提供
十分下午就湧現車潮，停車場都需要排隊才能入場。圖／新北市觀旅局提供

塞車 烏來 平溪 瑞芳 老街

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