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花蓮有機馬鈴薯田親子採收樂 寒害減產3分之1

中央社 / 花蓮縣27日電

花蓮最大面積有機馬鈴薯田，連續第4年開放民眾採收，來自各地民眾帶著孩童親近土地，開心挖馬鈴薯，還能帶回家；農民說，近日寒害，地下莖的馬鈴薯稍受影響，約減產1/3。

位於鯉魚山下的東華有機專區內，陳文富、陳柏叡父子一起管理的明淳農場最近適逢馬鈴薯採收期，利用228連假一連3天舉辦「薯光乍現－馬鈴薯採收體驗活動」，吸引逾500人參加。

來自新北市的龔姓夫妻帶著2個孩童專程前來體驗，他們說，孩子頭一次用手觸碰泥土挖馬鈴薯，覺得新鮮有趣，這是很難得的機會，藉此教育孩子珍惜食物。

陳柏叡接受中央社記者訪問表示，配合政府推動食農教育，開放田區供民眾免費體驗，4年前第1次舉辦只有20多人參加，今年已有超過500人報名體驗，值得持續做下去。

「許多人不了解馬鈴薯生長情形，還有小朋友以為是長在樹上；藉此活動加強民眾認識食物與土地的深刻連結，也是食農教育的一環。」陳柏叡說，這項活動對民眾和農民是互益的，讓家長帶孩子親近土地，不要整天面對電腦等3C產品。

陳家的有機農場種植馬鈴薯從第1年的6分地，持續覓地承租，今年已擴充到3公頃面積。陳柏叡指出，馬鈴薯需求量每年持續成長，可能與國人的飲食習慣愈來愈西化有關；今年又因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，貨櫃塞港進口延遲，導致供貨失衡情形。

近日不少作物受寒害，陳文富說，馬鈴薯已進入成熟期，且屬地下根莖類，稍有受到氣候影響，約減產1/3。他種的是黃金馬鈴薯品種，較適合花蓮氣候、土質，每年11月至12月播種，100天以上就可收成，吃起來口感像地瓜一樣鬆軟，帶有淡淡人蔘香氣，深受消費者歡迎。

食農教育 農民

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