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大安銀髮開心農園搬新居 興隆市場頂樓成田園秘境

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
大安銀髮開心農園原設置在大安區青峰區民活動中心頂樓，去年搬遷新落成在文山區興隆市場屋頂。圖／北市公園處提供
大安銀髮開心農園原設置在大安區青峰區民活動中心頂樓，去年搬遷新落成在文山區興隆市場屋頂。圖／北市公園處提供

北市大安銀髮開心農園最初設置於大安區青峰區民活動中心頂樓，但因故面臨搬遷命運，經各局處單位協調後，最後新落成在文山區興隆市場屋頂，讓當地長者有參與都市農務的空間及樂趣，北市公園處表示，全球暖化日嚴重，鼓勵民眾將閒置屋頂空間或陽台種植可食性植物，不僅增加都市綠覆率面積，還可達到減能減碳效果。

銀髮開心農園為讓長者操作方便，提供高價栽植區及墊高平面栽植區，配合小板凳、小輪車，讓長者能舒適打理農務。全區以自然農法將落葉、雜草、枯枝等有機廢棄物泡水製成有機液肥，再用於農園施肥及土壤改良。

園區水源來自黃大洲顧問設計的雨水貯留槽，是由鐵管及PVC耐候防水帆布塑形成，可收集大量雨水澆灌植栽，並設置太陽能板輔助發電，實現綠色環保農園概念。

大安銀髮開心農園最初設置在大安區青峰區民活動中心頂樓，由北市社會局與台灣公園綠地協會攜手合作，自2015年規畫設置適合銀髮長者耕作的屋頂農園，融入有機、環保概念，成為北市農園觀摩首選地點。

但後續卻面臨搬遷命運，經北市公園處、產業局、市場處、興隆市場自治會等協調及努力，去年喬遷至文山區興隆市場頂樓，然剛搬好不久卻碰到新冠疫苗最嚴峻時候，經志工同心拹力重建，才重現農園往日光采。

公園處表示，田園城市精神得以延續，提供文山區銀髮長者實現參與都市農務的樂趣及空間，也會定期辦理志工招募、課程訓練及志工會議等，讓志工有安全愉快的工作環境。

公園處長黃淑如表示，全球氣候暖化日益嚴重，市府推動田園城市，鼓勵民眾將閒置屋頂空間或陽台種植可食性植物，除增加都市綠覆率面積、降低烈日直射高溫、減少都市熱島效應，也能達到減能減碳效果。

另建置綠屋頂前施作防水工程，再規畫設置高架或離地式栽培盆器及接水容器，可有效降低建物屋頂漏水狀況，延緩極端七後導致暴雨逕流的發生，盼藉由大安銀髮開心農園的成功案例，提供想要嘗試種菜的民眾，加入建制田園綠屋頂行列。

銀髮開心農園提供高價栽植區及墊高平面栽植區，讓長者能舒適打理農務。圖／北市公園處提供
銀髮開心農園提供高價栽植區及墊高平面栽植區，讓長者能舒適打理農務。圖／北市公園處提供
志工們將陽明山土加有機肥及液肥親自培土。圖／台灣公園綠地協會提供
志工們將陽明山土加有機肥及液肥親自培土。圖／台灣公園綠地協會提供
大安銀髮開心農園原設置在大安區青峰區民活動中心頂樓，去年搬遷新落成在文山區興隆市場屋頂。圖／北市公園處提供
大安銀髮開心農園原設置在大安區青峰區民活動中心頂樓，去年搬遷新落成在文山區興隆市場屋頂。圖／北市公園處提供

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