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台65浮州匝道明年6月完工 浮洲橋動線優化7月搶先完工

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
侯友宜邊看也不忘提醒，要施工團隊將環境弄漂亮一點，最後說到時完工，會再來視察。記者劉懿萱／攝影
侯友宜邊看也不忘提醒，要施工團隊將環境弄漂亮一點，最後說到時完工，會再來視察。記者劉懿萱／攝影

隨著浮洲地區人口迅速增加，加上台65線板橋及土城匝道車流量大，導致該路段到尖峰時間，車輛回堵嚴重。因此交通部公路總局在台65線浮洲橋處新設南出、北入匝道，同時新北市新工處也在前年著手優化浮洲橋下橋動線；新北市長侯友宜今視察說，浮洲橋下的動線優化工程預計今年7月完工，而匝道明年6月可以順利完工，以解決7成往土城樹林地區的車流。

由於台65線未銜接橫跨板橋區及樹林區的浮洲橋，不少車輛須繞道而行，造成板橋、土城匝道與周邊道路壅塞。因此自2013年底開始，浮洲地區住戶們便不斷爭取「台65線浮洲交流道增設北上、南下匝道工程」，然而增設浮洲匝道一案經多次流標，直至去年6月才動工，不過考量到匝道增設後的動線，新工處2020年已啟動浮洲橋下橋動線優化工程。

侯友宜今日視察表示，目前浮洲橋下優化道路工程，施作進度已達成83%，今年的7月就可以順利完工。至於65線道的浮洲地區南下北上的匝道口，預計明年6月可以順利完工，將解決7成往土城樹林地區的車輛移轉，不過面對缺工、原物料上漲，仍是要克服最大的困難。

侯友宜說，在交通路線上，仰賴中央跟地方一起努力，除了這次浮洲匝道，還有林口南下北上的匝道工程、汐止匝道、以及捷運系統的介接，未來還有淡北道路、淡江大橋、105快速道路的建構，再度向中央喊話給予新北支持，同心齊力一起讓城市起飛。

侯友宜也走進樹林往板橋的截彎取直工程，新工處指這段最困難的是垃圾的處理，由於過去垃圾堆積，若要全部清運，造價將會十分而昂貴，因此施工團隊利用植被美化來解決。侯友宜邊看還不忘提醒，要弄得漂亮一點，最後說到時完工，會再來視察。

新工處說，將浮洲橋下橋往板城路需迴轉之動線截彎取直，並搭配台65浮洲匝道的通車，未來將板城路左、右岸車行動線調整為配對單行，改善台65線往國道一號車流過多堵塞問題。未來待台65線浮洲新設匝道完工後，估計將可移轉7成來自樹林、新莊地區車流，藉由新設匝道銜接板城路達台65線浮洲北上匝道，改善浮洲整體交通。

為配合第二階段浮洲匝道施工，將於3月下旬進行動線調整，從樹林、土城方向及下浮洲橋車輛，改從新設匝道接板城路右岸及新興橋，而板城路右岸則配合未來台65線匝道通車後北上匝道方向，由目前雙向兩車道調整為往北單向兩車道。

新工處正在施作浮洲橋下橋市區道路動線優化工程，這一段由樹林往板橋的交通動線截彎取直工程，將於3月下旬開放使用。記者劉懿萱／攝影
新工處正在施作浮洲橋下橋市區道路動線優化工程，這一段由樹林往板橋的交通動線截彎取直工程，將於3月下旬開放使用。記者劉懿萱／攝影
新工處正在施作浮洲橋下橋市區道路動線優化工程，這一段由樹林往板橋的交通動線截彎取直工程，將於3月下旬開放使用。記者劉懿萱／攝影
新工處正在施作浮洲橋下橋市區道路動線優化工程，這一段由樹林往板橋的交通動線截彎取直工程，將於3月下旬開放使用。記者劉懿萱／攝影
施工團隊說明，匝道完成後將解決7成往土城樹林地區的車流。記者劉懿萱／攝影
施工團隊說明，匝道完成後將解決7成往土城樹林地區的車流。記者劉懿萱／攝影

侯友宜 車道

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