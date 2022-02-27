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台南湧言會催生湯德章紀念大道 人權之路由此起

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南湧言會多名市議員參選人今天呼籲將中正路從忠義路口到湯德章公園處易名為湯德章紀念大道。記者鄭惠仁／攝影
台南湧言會多名市議員參選人今天呼籲將中正路從忠義路口到湯德章公園處易名為湯德章紀念大道。記者鄭惠仁／攝影

台南市原民生綠園24年前已改名為湯德章紀念公園，而此處也是人權律師湯德章遭處決處，民進黨湧言會多名市議員參選人今天呼籲市府將正對公園的中正路一小段易名為湯德章紀念大道，以落實轉型正義

台南湧言會說，台南以中正為名的街道共38條，1998年前市長張燦鍙將原民生綠園易名為湯德章紀念公園後，形成以228加害者為名的中正路，直接連結以受害者為名的湯德章紀念公園，造成史實的錯置。希望倣效台北凱達格蘭大道模式，將忠義路到德德章紀念公園的這一小段中正路，正名為湯德章紀念大道，所需成本不高，但可讓台南的轉型正義跨出一大步。

台南市議員參選人陳俊安、林建南、張豪澤、李開通、陳世霖、陳皇宇、陳金鐘今天上午來到中正路與忠義路口齊聲呼籲能將此僅約172公尺的路段改名為湯德章紀念大道。

林建南說，此一小段道路多為機關，民宅不多，若改名成本低，卻具特別意義。將參選第2選區市議員的陳俊安曾擔任過南市觀旅局長，他說，台南州議會今年7月將成立228紀念館，若此段道路也能改名，代表著台南人權之路由此起步。

台南湧言會多名市議員參選人今天呼籲將中正路從忠義路口到湯德章公園處易名為湯德章紀念大道。記者鄭惠仁／攝影
台南湧言會多名市議員參選人今天呼籲將中正路從忠義路口到湯德章公園處易名為湯德章紀念大道。記者鄭惠仁／攝影

台南 湧言會 轉型正義

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