柯文哲任內最後一次拚一日北高 黃瀞瑩：我角色變了

台北市長柯文哲任內最後一次跳戰「一日北高」，今清晨5時30分先到北投關渡宮參拜、6時出發，預計228當天凌晨2時左右抵達終點站高雄大義國中，北市府前副發言人、士林北投議員參選人黃瀞瑩表示，參與這場跳戰賽超過三年，如今她的角色變了，但不變的是汗水下的堅持，盼讓好事持續發生在關渡。

柯文哲及黃珊珊、體育局長李再立、北市聯醫副總院長璩大成等人組成的車隊，今清晨6時從北投關渡宮出發，民眾黨議員參選人林珍羽、黃瀞瑩、張幸松、陳世軒等人皆到場應援。

黃瀞瑩事後也在臉書（ https://www.facebook.com/chingyin81610/posts/144258718069597 ）發文表示，清晨5點，蓄勢待發；一日北高，破風前行。天還沒亮，一群意志分堅強的車友們在關渡宮聚集。參加這場挑戰賽超過3年，今天的她感受格外不同。

黃瀞瑩說，她的角色變了，看事情的方式也不同了，但不變的是汗水下的堅持，讓現在的她看到，「有些事情不該是看到希望才堅持，而是堅持了，才會看到改變的力量」。

「汗水取代淚水後，要用毅力面對挑戰」，黃瀞瑩表示，近年來，許多自行車族會選在關渡工作為休憩點，因此去年北市府重新整修關渡碼頭周邊設施，增設整排躺椅，讓前來這裡的民眾悠閒看夕陽。未來河畔將持續改變，會有更多市集、攤販、在地藝術家進駐，她想讓好事繼續發生在關渡。