酸柯文哲蹂躪北市 柳采葳受王世堅推崇

台北市民進黨中山大同區議員王世堅，和國民黨同選區市議員擬參選人柳采葳在政論節目碰頭。王世堅說，台北首都歷經滄桑，被日本人治理過，也被美軍轟炸過，柳采葳立刻補槍，「也被柯文哲蹂躪過」，王世堅馬上點頭說對，還表示，所以他一直推崇柳采葳。

柳采葳說，能被王世堅推崇當然很好，但更希望被他罵，因為王世堅是扶龍王，被他罵的人都會選上。

節目當中，王世堅也被問到，是否要「棄蔣保黃」？王世堅說，感情上支持黃珊珊，但往往理智戰勝感情，所以理智上必須支持民進黨台北市長參選人。

此外，柳采葳談到前副總統陳建仁加入民進黨一事。她說，陳建仁是蔡英文總統內心跛腳的產物，陳建仁是要幫英系增加聖光。陳建仁如果要選台北市，不用加入民進黨；她分析，新系賴清德現在看似是2024的熱門人選，英系則沒有接班人，從派系大咖到基層充滿焦慮，陳建仁是蔡總統用來創造恐怖平衡的人選。