大巨蛋避難層爭議、權利金議約卡關 啟用遙遙無期

2020年復工的大巨蛋，原預計在去年底竣工，但中間碰上COVID-19疫情延誤工程進度，又因避難層防火性問題須重新申請建照變更，加上權利金協商無法預測進度，啟用時間至今仍遙遙無期。

台北大巨蛋在被勒令停工5年後，於2020年8月復工，市府及遠雄巨蛋事業公司均曾表示，預計去年底完工，今年中拿到使用執照後開始試營運。

不過，市府掌握，截至1月底，台北文化體育園區中，大巨蛋棟工程進度僅88%，辦公棟則有96%，旅館棟、商場棟及影城棟分別為94%、85%及77%。

台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩透過電訪說明，工程主要是因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的關係導致缺工，加上營建物料成本暴漲而延誤進度，另一個問題則是大巨蛋第4次建造執照變更設計遲遲未過關。

陳世浩表示，建照4變的主軸在於避難層防火性能評定，要通過台灣建築中心審查，這部分已經沒問題，現在在等正式同意函出來，遠雄巨蛋就可以向建管處申請建照變更。

陳世浩指出，在建照4變完成前，後續許多工程就不能做，否則就是不按圖施工，若遠雄巨蛋偷施工，市府就會再度勒令停工，因此在台建中心正式公文出來前，後續程序都卡住，這部分期程市府無法預估。

至於在契約中新增營運權利金的問題，陳世浩說，這部分一直在協商，市府將依據遠雄巨蛋提供的投資執行計畫書，研商超額利潤基礎及權利金百分比。

陳世浩表示，市府目前正在審核投資執行書，由於這套公式將用將近39年，要審慎討論相關問題才能核定，議約則要遠雄巨蛋也同意，金額還沒談好，期程同樣較難估。

由於市府已規劃，大巨蛋將作為2023台灣燈會燈區之一，大巨蛋完工期程是否會影響？陳世浩表示，燈會主燈區在國父紀念館，大巨蛋則是副燈區，假設大巨蛋屆時仍沒有拿到使照，因為地是市府的，沒有使照只是遠雄巨蛋不能營運，但市府基於市民權利及觀光效益，還是可以臨時使用場地，但民眾不能進到場館裡。