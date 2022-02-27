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柯文哲再挑戰北高一日雙城市 用這方法對付口罩問題

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
柯文哲到桃園休息的時候換新口罩。記者鄭國樑／攝影
柯文哲到桃園休息的時候換新口罩。記者鄭國樑／攝影

台北市長柯文哲再度挑戰北高一日雙塔自由車行程，今天清晨和車隊從淡水關渡宮出發，沿路有不少愛好自由車運動的朋友加入車隊陪他騎一段現場透過網路粉團全程直播。

柯文哲的自由車上有「313」編號，進入桃園市以後自己在車隊的最前面，不需要其他隊友在前面破風，約8點13分抵達台61快速道路45K觀音桃源儲運休息站，比既定時間早10多分鐘，停留不到5分鐘換上新口罩隨即繼續南下。桃園市警方在柯文哲進入各分局轄區時，由分局派一輛勤務車在後面隨行，沒有做任何交管動作。

柯文哲在北投關渡宮出發前，媒體問是否有信心達標？他表示先前已經說過沒騎怎麼知道，「do our best」盡力而為。柯文哲先前也研究，有沒有什麼辦法可以克服戴口罩騎眼鏡會霧掉，與口罩會潮濕的問題，他除了在桃園休息的時候換過口罩，沒看見有其他的方法，而且和車友們有說有笑不疲憊，顯然口罩問題不再困擾柯文哲。

柯文哲車隊一路往南，預計明天凌晨2點5分抵達高雄大義國中。

柯文哲騎車編號313的自由車和車隊通過台66、61路口，他自己在最前面不需要隊友破風。記者鄭國樑／攝影
柯文哲騎車編號313的自由車和車隊通過台66、61路口，他自己在最前面不需要隊友破風。記者鄭國樑／攝影

柯文哲 口罩 桃園

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