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充電停車格常遭占用 中市：3月1日起非充電祭累進費率

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市充電車格經常被占用，市府祭出累進費率，避免有需求者無處充電。圖／市府交通局提供
台中市充電車格經常被占用，市府祭出累進費率，避免有需求者無處充電。圖／市府交通局提供

台中市公有路外停車場充電車格常遭長時間停放，交通局宣布今年3月1日上午8點起，部分公有路外停車場「充電車格」試辦實施累進停車收費管理，並強調「充電時不收費」視實施情況滾動檢討。

台中目前共有575格電動車停車位，僅在路外停車格設285支充電樁，供車主免費充電。交通局常接獲民眾反映路外停車場的充電車格車輛長時間停放，造成需要充電的民眾無法使用。

交通局想葉昭甫指出，為解決此問題，研議將充電車格納入收費管理，試辦累進收費方式，車輛停越久停車費越高，所有車輛(含電動車)長時間停放充電車格維持收費，但電動車充電時不收費。

葉昭甫說，目前先以自行開單的公有無柵欄路外平面停車場實施，共計13處停車場，40格充電車格。停車費率以累進方式收費，收費標準是第一小時20元、第二小時40元，第三小時起每小時60元計費，但充電時不收費。

各式證件(含月票車)、車種停充電車格均依公告累進費率收費，但電動車充電時不收費，請民眾多留意。

葉局長呼籲民眾將充電車格留給真正有需要的民眾使用，讓充電車格發揮最大效益。

台中市充電車格經常被占用，市府祭出累進費率，避免有需求者無處充電。圖／市府交通局提供
台中市充電車格經常被占用，市府祭出累進費率，避免有需求者無處充電。圖／市府交通局提供

停車場 車主 台中市

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