睽違多年再戰一日北高有把握？ 柯文哲指這點最難克服

二二八連假，台北市長柯文哲任內最後一次挑戰一日北高，上午6時整，與副市長黃珊珊等人從北投關渡宮出發，預計228當天凌晨2時左右抵達終點站高雄大義國中，全程369公里，柯文哲今天出發前，特地到關渡宮拜拜祈福一日北高順利，至於有沒有信心在預期時間內完成挑戰，柯文哲稱「晚上就知道了」。

為了準備這次的一日北高，柯文哲先前特地集訓三個月鍛鍊體力、肌力等，提到出發前心情，柯文哲說，他還在研究，戴口罩騎長程他還沒有試過，還有眼鏡會一直霧掉，眼鏡起霧。

柯文哲說，「這就是一個活動，常常很多人問我，63歲有沒有把握騎到高雄，我說，沒有騎怎麼知道」，「凡事do our best 盡力而為，這樣就好了」。

一日北高行程清晨6時出發，柯文哲清晨5時許先到關渡宮上香祈福，儘管定調為私人行程，不過黨、北市議員參選人都齊聚關渡宮幫柯文哲加油，柯文哲說，「這是一個很勵志的活動，我是覺得滿有趣的。」

不過由於還在防疫期間，柯文哲說，擔心戴口罩影響呼吸影響騎乘順利，「我還在研究，戴口罩騎長程，我還沒有試過，還有眼鏡會一直霧掉，眼鏡起霧」，「儘管中央放寬運動戴口罩，不過3月1日才可以，我看看盡力。」

因去年一日北高行程遭質疑淪柯文哲個人造勢，今年選舉年，也有議員質疑，今年一日北高淪柯文哲民眾黨政黨造勢活動，柯文哲定調為私人行程，參與騎乘的首長也都自發參加。