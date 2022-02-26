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「一日北高」陪騎到台中 黃珊珊：做個瘋狂的傻瓜很快樂

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖/取自黃珊珊臉書。
圖/取自黃珊珊臉書。

台北市長柯文哲「一日北高」明天清晨出發，台北市副市長黃珊珊今晚在臉書指出，去年陪騎到到新竹，今年的目標是至少騎到台中。她說，做個瘋狂的傻瓜真的很快樂，其實，每個人都可以是超人，超越自己的人。

黃珊珊表示，去年她也完成5公里路跑，今年，準備跑10公里，騎完車就要開始練跑步了，我相信，人，真的會因有夢想而偉大。

她說，這輩子都沒想過自己可以做到這些事，跟朋友約定在5年內，要挑戰橫渡日月潭，成為鐵人。

黃珊珊表示，去年此時，是她人生中第一次騎自行車到公路上，跟著市長在凌晨12點一起從關渡宮出發，那時候的目標是只要騎到林口就好，後來騎到桃園好像沒問題，就繼續挑戰騎到新竹，到新竹時因為小腿抽筋，所以只好暫停下來，不過，騎了100公里，已經創下人生的紀錄。

黃珊珊說，今年她的目標是至少騎到台中，中間陸續休息，慢慢再騎到高雄去，看能不能騎超過兩200公里。

黃珊珊表示，其實她從小身體就不是很好，國中以前常常住院，感冒就會變成肺炎，媽媽常說因為40幾歲才生她，所以先天不良。

黃珊珊說，高中以後自己一個人到台北念書，也不太會照顧自己，當了律師與市議員，工作忙得不可開交，更沒有顧好身體，所以生了一場大病，生病以後，才開始運動，到現在，快要7年了，她非常認真的養生和運動，到市府工作以後，工作時間更長更忙，運動反而讓我她的身體越來越好，挑戰騎車，對我她來說幾乎是挑戰不可能的任務。

黃珊珊 新竹

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