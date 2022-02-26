影／侯家軍遭批濫用行政資源 引卓冠廷、葉元之互嗆

原在新北市府擔任副發言人及市長秘書的4名侯家軍，本月14及18日相繼離職後，有民眾發現其中3人拍攝的影片仍在三重永盛公園電子看板強力播送，引發民眾質疑行政不中立。綠營議員參選人卓冠廷批評明目張膽，點名議員葉元之監督市府濫用資源，葉元之則反嗆卓冠廷的看板把鶯歌特色從陶瓷變卓冠廷照片。

位在三重的永盛公園，有區公所代管電子看板、目前交里長使用，原電子看板主要為宣導新北市政，但卻撥放已宣佈從新北市府離職參選議員的前副發言人影片，遭民眾質疑市府行政不中立。

卓冠廷今批評，「原來市政府的電子看板就是侯家軍的競選看板。」他說，這就叫做明目張膽、預謀鋪路，侯家軍在當市府副發言人時拍廣告，辭掉市府副發言人職位，拍攝的市政廣告繼續用公家資源播送。等於早就在用人民納稅錢幫侯家軍鋪路參選。他還建議板橋藍營議員葉元之監督市府濫用行政資源 ，不要只會監督參選人。

板橋議員葉元之則回批，民進黨用中央資源搞選舉，希望民進黨參選人可以一同譴責，例如行政院小編做圖攻擊在野黨，或是新北市議員參選人利用立法院長資源跑選舉。卓冠廷在鶯歌看板掛的鋪天蓋地，把鶯歌特色從陶瓷產業變成卓冠廷照片，嚴重影響新北市容，資源再多也不該為所欲為，希望卓冠廷可以節制。