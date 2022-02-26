76歲母照顧51歲智障兒心力交瘁 台南以長照當照顧幫手

台南市社會局估算目前已使用長照服務個案約只佔有需求人口的不到4成，主要原因是在傳統的家族觀念下，多數民眾仍選擇自行分攤失能親人的照護責任，但個人的力量有限，為實現在地老化，台南市積極推動長照政策，全市成立持續布建綿密的長照資源網絡，提供從支持家庭、居家、社區到住宿式照顧的多元連續服務，普及照顧服務體系，市長黃偉哲提醒市民應善加利用長照資源，除了減輕照顧壓力，也提升了長期照顧需求者與照顧者的生活品質。

社會局曾協助一起個案，51歲的鄭先生，自小即有智能障礙，領有極重度身心障礙證明，平日意識混亂，無法理解他人意思，也無法言語表達，常會不自主敲打身體或敲打家具發出聲響，日夜顛倒，無法自行進食需他人餵食，且大小便有失禁情形，日常起居全由76歲的老母親協助。

鄭老太太因年邁體弱，不堪照顧壓力沉重，一度欲喝農藥自殺，所幸及時發現未釀成遺憾，後來鄭先生的大哥將鄭先生及母親（鄭老太太）接回家中同住，協助照顧鄭先生，並向台南市政府社會局申請長照服務，經照管專員到家訪視評估後，安排居家服務及喘息服務協助鄭先生日常生活及身體照顧。

鄭先生的大哥表示，自從接受長照服務後，家裡受到非常大的幫助，弟弟可以獲得良好的照顧，母親也重拾笑容，非常感謝長照中心及居家服務員的協助。

社會局表示，台南市截至2021年12月底總人口數為186萬2059人，長照需求人口推估數為6萬6174人，目前已使用長照服務有2萬5980人。但長時間照顧失能或生病的家人，是一條艱辛且漫長之路，自社會局提供長照服務以來，減輕了許多家庭照顧的壓力，歡迎有需求的民眾善加利用。

市長黃偉哲說，長照2.0有許多資源可提供給照顧者利用，例如居家服務、喘息服務、日間照顧服務等，以減輕照顧者的負擔，並在照顧家人與保有個人生活品質中找到平衡點，台南市已成立8處家庭照顧者支持性服務據點，提供照顧者多元紓壓活動，並針對個別性需求連結相關資源。家中有65歲以上生活自理需要協助的長輩、領有身心障礙手冊者或50歲以上失智者等，可撥打長照專線1966或社會局長期照顧管理中心06-2931232洽詢。