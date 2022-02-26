全台8成綠美化杜鵑花苗來自這裡 萬金杜鵑花藝展開展

全台8成綠美化的杜鵑花苗都是來自萬里、金山，這裡的杜鵑產業發展，培育出來的杜鵑品種高達300多種，品質最佳，每年產量更達600萬株。新北市副市長謝政達今天到萬里瑪鋉運動公園，為為期3周的萬金杜鵑花藝展揭開序幕。

市府在瑪鋉溪畔種植近1萬2000株、7個品種的杜鵑營造杜鵑花海，現在正值綻放之際，現場還展出國際花藝設計大師吳尚洋及新北女力花藝師吳姝嫻合力創作的「萬金杜鵑」花藝作品，民眾來賞花打卡，還有好禮可拿，228連假不妨到萬里與萬金杜鵑來場浪漫的邂逅。

2022萬金杜鵑年度花展今在萬里瑪鋉運動公園、觀光公園開展，各種類「萬金杜鵑」做為花藝設計主體，並以木棧板搭建出7大花藝主題的「花聚落」。使用杜鵑花語打造而成「只屬於你」的萬金杜鵑花藝作品，將形色各異的杜鵑花群組合在一起。

謝政達表示，全台8成綠美化的杜鵑花苗都是來自萬里、金山，每年產量更達600萬株，現值杜鵑花盛開的季節，可沉浸在杜鵑花海。周邊還妝點花朵燈、水滴燈等燈飾布置，吸引民眾拍照賞花。

農業局長李玟表示，花展從即日起展覽至3月13日，兩展區面積達9500平方公尺，近22個籃球場大，更展出上百種杜鵑，萬金杜鵑花海，綿延瑪鋉溪。此外，除了7個聚落花藝展外，花展期間的例假日，也分別有音樂演奏、魔術表演、行動雕塑等。