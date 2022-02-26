中和中山路二段人行道更新工程 3月中旬完工

為改善中和地區人行環境，新北市工務局針對捷運沿線及人口密集地區進行人行道更新、變電箱遷移等設施進行改善。新北市長侯友宜今天前往施工中的中和區中山路2段人行道視察，工務局表示，工程預計在3月中旬完工，提供當地居民更安全的通行環境。

工務局表示，本路段人行道設施老舊，還有變電箱、路樹、消防栓等阻擋行人通行，去年7月起開始更新人行道、變電箱遷移、弱電管溝埋設、路口改善及纜線下地等工程，將大幅增加人行道空間及路面平整度，總長約700公尺。

養工處長馮兆麟表示，經邀集交通局、消防局、台電公司、中華電信、中和區公所等單位協調後，將中山路2段的36座變電箱及5座中華電信箱體全數遷移至新拓寬的中央分隔島，並將11處消防栓下地。同時，將原有路樹改種小根系樹種，除暢通人行動線確保行人安全外，更保有綠化市容功能。

另外，本次工程也改善4處路口行穿線，將原有行穿線拉直並增設庇護島，並將原人行淨寬小於0.9公尺的變電箱遷移改善，整體工程預計於今年3月中旬完工，工程總經費約5484萬元。截至去年底統計，新北市已施作430處變電箱遷移，今年目標將再改善100處，並持續與台電及各單位評估待改善案件。