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新北創黃金資收站達343處 回收物重量累計25.52公噸
為提升民眾參與資源回收動力，新北市環保局與里長合作成立黃金資收站，至今已有343處。新北市長侯友宜今天前往中和德穗里黃金資收站視察，肯定並感謝各里長帶領志義工長期投入資源回收工作的付出與努力。
侯友宜表示，黃金資收站是民眾參與循環力的典範，除讓民眾落實資源回收與分類，並有民生用品，如專用垃圾袋、環保洗碗精及綠色商品等，供回收集點兌換。而資收物變賣後的返還金，則可用於里內建設或急難救助等公益用途。
德穗里長詹文定表示，德穗里的黃金資收站開辦已近10年，落實回收除了有助家裡垃圾減量、集點有兌換、資收的返還金還可回饋鄰里建設，幫助弱勢，里民們都很支持。像是每學期運用返還金，鼓勵成績優秀的國小、國中、高中學生，已頒發出獎學金達435人次，及捐贈弱勢團體族群、關懷獨居老人等社會救助達344人次；而經費也運用里內建設，進行環境綠美化與資源回收設備改善等。
詹文定說，八仙塵爆時里內有位受災戶，當時也是以返還金即時提供慰問及基本醫療用品，幫助他早日康復。另里內也有許多獨居老人需要關懷，也提供餐點及必要的生活用品。如果有不方便的獨居老人不方便拿回收物，他還會安排小貨車幫忙去收回來集點。
環保局說明，黃金資收站從2011年8月推動以來，資源回收物重量達25萬5210公噸，約177萬人次志工及6061萬人次民眾參加，總變賣資收物所得返還金累計達約6億2000萬元。黃金資收站的成立，除提高資源回收量、降低垃圾量，也減少清潔隊員整理資收物的時間，更精減政府人力與機具之使用，從而將這些節省的資源用於環境清潔，營造更優質的環境。
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