柯文哲防疫期間借校園練騎「一日北高」 議員批特權

台北市長柯文哲今年228再次挑戰自行車「一日北高」，日前還利用周末到花、東練騎，積極備戰，預計明天清晨從台北關渡宮出發前往高雄市。不過台北市議員李柏毅及市議員擬參選人田方倫今爆料指出，柯文哲為了備戰227北高自行車行，卻在防疫規定「學校室內場所」不外借給一般民眾使用情況下，借用西松高中自行車室訓練體力，批評柯文哲無視疫情規定、搞特權。

對此，北市府發言人陳智菡指出，租借場地皆有付費、並送防疫計畫書備查，並無特權，且市長、副市長、局處首長基於公務需求，經常進出校園，非屬校外不特定人士，不屬於「不外租借場地」範疇，更未違反當時的防疫規範。

李柏毅表示，之前疫情指揮官陳時中在防疫期間被拍到喝酒歡唱引發爭議，但現在是柯文哲無視防疫、違規偷練，且北市西松高中明定，因為疫情，今年1月29到2月15日，學校室內場所不外借給一般民眾，但柯文哲卻依舊大搖大擺，在2月7、9、11、14日到西松高中的教室，秘密訓練體力，為的是私人一日北高的活動。

田方倫也說，1月19日柯文哲讓媒體在校園專訪，依規定要重新提出申請，以及提供新版本防疫計畫書，內容包含了記者、攝影等人員的資料，但是北市府卻只有先前借用的紀錄，並未依規定隨之更新，他問了市長室、教育局、西松高中，都提不出當初申請的防疫計畫書，且他質疑根本沒有防疫計畫書。

李柏毅還指出，根據「西松高中的場地使用申請書」，這次柯文哲申請的活動名稱是「參加比賽備賽」，但柯市長是要跟誰比賽？「一日北高」的私下訓練體力，有那麼丟臉嗎？還遮遮掩掩。

另外，「申請書」的借用人勾選「個人」，而借用人的姓名也不是柯市長，而是一位「許小姐」。整份申請書看不到任何與柯文哲或是市長室有關的資訊，使用人是柯市長自己，但卻故意用「許小姐」的名義來借用，為何掛羊頭賣狗肉、掩人耳目？