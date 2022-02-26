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大企業不甩、舉證困難 這法條至今全國零開罰

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖／勞動局提供
圖／勞動局提供

北市勞動局昨公布去年未足額進用身心障礙者企業名單，包括跨國企業Yahoo、DHL、DELL、Intel等企業，去年發放40個月年終獎金的長榮海運也在榜上，甚至有500家企業在去年一整年都未足額進用身心障礙者。勞動局指出，現行法規針對未足額進用身障者，無正當理由可處10萬元以下罰鍰，但因「無正當理由」太過抽象，實務上也難舉證，全國至今仍零開罰紀錄。

北市勞動力重建運用處副處長黃毓銘指出，「無正當理由」在法律上屬不確定概念，太過抽象，北市勞動局也曾請勞動部解釋，能否訂裁量的標準，但都沒有結果。

另外，目前企業每未足額進用一人，只需每月繳交最低基本工資約2萬5千差額補助費，相較新增一名身障員工的每月成本而言，許多企業寧可繳交差額補助費。

勞動局指出，北市因跨國企業與全國連鎖業者總部進駐，有義務進用身心障礙者的公、民營機關構達4000多家，居全國之冠，但其中仍有約800家未依據身心障礙者權益保障法第38條足額進用身心障礙者，占比達五分之一，甚至有500家於110整年度都未足額進用身心障礙者。

至於未足額進用身心障礙者的原因不一，黃毓銘表示，包括業務性質和就業市場需求，對身障者產生限制，另外，有些企業總部設在台北市，但工作場域在其他縣市，會邀請這些企業進行座談，設法改善，邀請足額進用身心障礙企業做經驗交流。

勞動局長陳信瑜指出，身心障礙者的障別其實涵蓋許多可能性，透過多樣化的進用方式，例如調整硬體空間、重新設計工作流程等，每位身障者都有機會發揮所長；許多已足超額進用事業單位的人資也認同，他們是能獨立作業而且具有專業知識技能的，不該讓想像中的障礙侷限了發展的可能。

她認為，後疫情時代，就業市場也漸漸熱絡，進用身心障礙者其實只是雇主的一個念頭，積極開發職缺，聯絡相關單位求助媒合，足額進用身障者不是沒有可能的事。進用身心障礙者也非繳納差額補助費即可免除相關社會責任。

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