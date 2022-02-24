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議員要求提高義交待遇 新北警局：爭取比照北市

中央社 / 新北24日電

無黨團結聯盟新北市議會黨團今天召開記者會要求提高義交待遇；市警局副局長黃勢清表示，樂觀其成，將向市府建議爭取新北1200名義交待遇能比照台北市標準。

新北市議會無盟黨團總召蔡錦賢今天上午率議員李翁月娥、金中玉、游輝宂等人在市議會召開記者會，他們表示，新北市交通義勇警察協勤費自101年起訂定為每小時200元，至今逾10年未調整，應予調整。

蔡錦賢及李翁月娥表示，義交每日風雨無阻在車陣中指揮交通，應比照台北市的待遇，提高義交協勤時薪及時數，以及增加每年健康檢查費。以實質上的補助，來鼓勵辛苦無名英雄。

新北市警察局副局長黃勢清在記者會中表示，他曾擔任台北市警察局交通警察大隊大隊長，在市民都肯定新北市約1200名義交對交通疏導的貢獻，市警局對議員的建議表示「樂觀其成」，將儘速向市府提出建議，爭取比照台北市標準。

根據無盟統計資料，新北義交福利若可望比照台北市待遇，協勤時薪可由新台幣200元提高到230元，協勤時數由23小時增加到35小時，每月協勤收入可由4600元提高到8050元，另外每年也可新增健檢費用補助3500元。

警察 記者會

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