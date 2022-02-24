台北山水鐵人挑戰賽將開跑 首創獨木舟項目融入城市色

北市體育局將於3月13日舉辦「2022台北山水鐵人挑戰賽」，分接力組與個人組，名額限量僅160人，首度將游泳項目改為在基隆河划獨木舟3公里，接著是38公里的河濱自行車，以及10公里台北大縱走路跑。體育局長李再立表示，北市在30分鐘內就上山下水，挑戰賽盼能成為城市特色，過程中能認識城市，飽覽好山好水。

鐵人三項屬於高門檻賽事，北市體育局發揮創意，將游泳改為獨木舟，讓選手體驗北市水域活動。李再立指出，北市沒有自然水體進行游泳項目，但基隆河非常適合發展獨木舟，沿岸有不少碼頭，有機會在今年暑假前盤點規劃無障礙碼頭，推出豐富的水域活動，讓身心障礙者也能參與，觀賞美麗的河濱與山丘。

李再立說，體育局一直希望能創造符合台北市城市風格的體育運動賽事，所以和大地處、水利處合作，整理出台北大縱走，結合山林路跑，以及興建河濱自行車道，享受大自然風吹感受，最近也在開發基隆河水上活動，結合觀光元素，讓民眾透過運動認識城市。

台師大特教系主任姜義村表示，全台約有120萬人領有身心障礙手冊，其中有88%屬於後天，為了所有人能夠平權，所以選擇幫助身障者，但後來發現對方跑得比一般人還快，是運動上非常好的伙伴，有時候下雨還願意出門運動，將困難視為理所當然，每天都會突破，相當符合鐵人競賽的精神。