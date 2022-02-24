快訊

直播／商務客檢疫期縮短、口罩放寬 指揮中心14時說明

俄羅斯入侵遠非「有限行動」？ 烏克蘭總統頒布戒嚴令

議員指賣咖啡增人事費 北捷：因應業務彈性調整

中央社 / 台北24日電

北市議員簡舒培接獲陳情，北捷先前設自媒體宣傳、以任務編組賣咖啡，讓人事費增加，引發基層抱怨。北捷今天表示，以彈性調整人員因應業務，未增人事成本及影響既有工作。

民進黨籍台北市議員簡舒培指出，接獲台北捷運公司員工陳情，北捷董事長李文宗上任後，要求設自媒體及物業電商，並透過任務編組賣咖啡，根本與捷運本業與技術無關，導致人事成本上升，也引發基層員工抱怨。

簡舒培表示，向北捷索取資料後，發現北捷規劃任務編組賣咖啡，除員工數增加35人，每個月人事費為新台幣520萬元，但實際營收2個月僅230萬元，人事費比營收還高。

簡舒培說，北捷規劃成立自媒體小組，卻調派2名司機員拍影片、5名員工剪輯影片，自她接獲陳情進行訪查後，自媒體小組卻在去年解編，懷疑另有內情，加上北捷總員工數自民國108年間陸續增加，相關獲利卻減少。

北捷今天發布新聞資料指出，因應市場變化，公司人員組織要隨時進行彈性調整，相關規劃未增加人事成本及影響既有業務，販售濾掛式咖啡僅為一小部分業務，希望外界多鼓勵剛起步創新事業。

北捷表示，自媒體小組成立原因主要是行銷公司商業、業務及形象，且自媒體小組業務逐漸進入軌道後，會依業務需要進行調整，這是企業經營常態。

北捷指出，目前正面臨運量停滯等嚴峻挑戰，為補足本業虧損，除運輸本業及附屬事業外，更要拓展其他業務，進行改變公司體質，且公司應以企業化方式經營，將會持續拓展生活事業，並擴大相關業務範圍。

北捷 簡舒培 咖啡

延伸閱讀

服務處飄香 汐止議員、長青里民開心玩咖啡

北捷環狀線「最後一塊拼圖」 東環段今通過環評初審

北捷東環段環評案過初審 承諾加強空污防制

北捷大安站 男子倒在月台沒有呼吸心跳

相關新聞

台北山水鐵人挑戰賽將開跑 首創獨木舟項目融入城市色

北市體育局將於3月13日舉辦「2022台北山水鐵人挑戰賽」，分接力組與個人組，名額限量僅160人，首度將游泳項目改為在基...

盼中和有更多HBL好手！ 張志豪媒合同濟會捐籃球給學校

科技生活改變現代人生活型態，許多孩童出門運動的次數也少很多，新北市議員張志豪為鼓勵校園運動風氣，結合同濟會捐贈籃球給學校...

減排放、增節能 新北3焚化廠陸續整建

新北市3座垃圾焚化廠已陸續邁入營運20年屆齡整建期，目前新店及樹林垃圾焚化廠完成整建，除汰舊換新廢棄物處理設備，包括氮氧...

民眾餵食浪貓變多 里長誘捕設小棧供認養

淡水學府里內因有許多熱心民眾餵養流浪貓，造成流浪貓數量愈來愈多，當地里長林文成為解決流浪貓問題，在里內設置誘貓籠，並執行...

注意！鶯歌區16條路段866格停車位 3月1日起開始收費

新北市鶯歌區人口逐年成長，為杜絕公有路邊停車格淪為私人停車位，新北市交通局表示，從3月1日起，鶯歌區路邊停車格將實施收費...

會幫忙前副發言人輔選？侯友宜這樣說

2022選舉年底登場，新北市前副發言人戴湘儀、呂家愷、蔡畹鎣及前市長秘書吳訓孝，下午在鶯歌將首次合體，被問及是否會幫忙輔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。