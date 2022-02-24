盼中和有更多HBL好手！ 張志豪媒合同濟會捐籃球給學校

科技生活改變現代人生活型態，許多孩童出門運動的次數也少很多，新北市議員張志豪為鼓勵校園運動風氣，結合同濟會捐贈籃球給學校，除盼孩童能多運動，也希望能培養出更多在地籃球選手。

張志豪今上午偕同國際同濟會台灣總會主席甄啓剛及雙和同濟會長陽洪武一行，展開「兒童圓夢籃球」行動，走訪中和區錦和國小、自強國小及中和國小捐贈斯伯丁籃球，鼓勵孩童們多運動更健康。

張志豪指出，南山高中與錦和高中在近期雙雙成功打入高中籃球聯賽前八強，可説是中和人的榮耀，這次他結合社會資源，除盼孩童能愛運動，也將籃球向下紮根，感謝國際同濟會台灣總會的資源挹注。